Bad Herrenalb lädt vom 4. bis 6. September zur Street Food Fiesta ein
Internationales Genusswochenende auf dem Rathausplatz
Ob würzig, herzhaft oder süß – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Auf der Speisekarte stehen unter anderem original mexikanische Tacos, ungarische Langos, griechische Gyros und Souvlaki, saftige BBQ-Burger, der beliebte schwäbische Döner, zarte Ochsenfetzen, klassische Currywurst, cremige Mac & Cheese, knusprige Loaded Fries sowie original Baumstriezel. Für alle Naschkatzen gibt es außerdem koreanische Bubble-Waffeln, die nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch ein echtes Highlight sind.
Freunde der mediterranen Küche kommen ebenfalls voll auf ihre Kosten und können sich auf spanische Paella, Tapas und erfrischende Sangria sowie auf portugiesische Spezialitäten wie Bifanas, Prego und die berühmten Pastéis de Nata freuen. Für die passenden Erfrischungen sorgt die beliebte wunderBAR mit einer großen Auswahl an Cocktails, Longdrinks, Bier, Wein, alkoholfreien Getränken und hausgemachten Limonaden.
Neben den vielen kulinarischen Köstlichkeiten erwartet die Besucher eine entspannte Festivalatmosphäre mit zahlreichen Sitzgelegenheiten, Lichterketten und Straßenmusik an allen drei Veranstaltungstagen. Am Freitag und Samstag sorgt Ruby Cifuente für das passende Urlaubsgefühl und am Sonntag Dani Suara.
Geöffnet ist die Street Food Fiesta am Freitag, 4. September, von 17 Uhr bis 22 Uhr, am Samstag, 5. September, von 11 Uhr bis 22 Uhr und am Sonntag, 6. September, von 11 Uhr bis 18 Uhr. Mehr Infos zu dieser und allen weiteren Veranstaltungen in Bad Herrenalb gibt es online auf www.badherrenalb.de/veranstaltungen, telefonisch unter 07083 5005-55 sowie in der Tourist-Info auf dem Rathausplatz.