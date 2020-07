Start der Content Produktion für das digitale Tourismusmarketing des Saarlandes

Unter der Leitung des Projektbüros "Digitales Tourismusmarketing für die Großregion" sind im Saarland die Produktionen von neuem, digitalem Content für das Tourismusmarketing angelaufen. Unter dem Marketingbegriff "Content", auf Deutsch Inhalt, versteht man z.B. Bilder, Videos, Texte oder Audiobeiträge, die auf digitalen Kanälen wie Webseiten, Youtube, Instagram, facebook ausgespielt werden."Mit diesen neuen Inhalten will die TZS bekannte und neue Zielgruppen zu einem Besuch im Saarland inspirieren. Die Bilder, Texte und Videos erzählen Geschichten aus dem Saarland, porträtieren Gastgeber und machen Lust auf saarländisches "savoir vivre", so Birgit Grauvogel Geschäftsführerin der TZS und federführende Begünstigte des Interreg Projektes "Digitales Tourismusmarketing für die Großregion".Neben aktiven Naturliebhabern und Kurzurlaubern soll auch verstärkt die jüngere, urbanere Gruppe derer angesprochen werden, die im Urlaub vor allem Neues entdecken und authentische Kultur erleben wollen – sei es in der Ferne oder vor der Haustür.Das Wissen über Einstellungen, digitale Gewohnheiten und Vorstellungen von einem gelungenen Urlaub dieser drei so genannten strategischen Kernzielgruppen bezieht das Projektteam aus den Erkenntnissen einer grenzüberschreitenden Marktforschungsstudie. Die Studie wurde 2018 im Rahmen des Projektes in Kooperation mit dem Sinus Institut für Marktforschung durchgeführt. Mit den daraus resultierenden Erkenntnissen können z.B. Stil und Ästhetik sowie auch die spätere Platzierung des digitalen Contents genau an die Zielgruppen angepasst werden.Im Rahmen des Interreg-geförderten Projektes werden auch Content-Produktionen bei den großregionalen Partnern Lothringen, Luxemburg und Ostbelgien durchgeführt. Jeder der Partner nutzt die Inhalte für die touristische Vermarktung der eigenen Region. Gemeinsam wird 2021 außerdem ein großregionaler Webauftritt geschaffen, um die Synergien im Marketing zu stärken.Die Produktion des digitalen Contents ist ein Baustein aus dem Interreg-V-A Projekt „Digitales Tourismusmarketing für die Großregion“. Seit mehr als 25 Jahren steht das INTERREG-Programm für grenzüberschreitende und interregionale Kooperationen, das aus dem EFRE, dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung gefördert wird. Unter Federführung der Tourismus Zentrale Saarland erarbeitet das Interreg V-A Projekt „Digitales Tourismusmarketing für die Großregion“ ein strategisches Online-Tourismusmarketing für elf Destinationsmarketing-Organisationen aus der Großregion. Aus den Erkenntnissen der Marktforschung und der Analyse digitaler Nutzergruppen wird touristischer Content geschaffen, der die Bewohner, Pendler und Besucher dazu inspirieren soll, die Region näher kennen zu lernen. Mit Informations- und Qualifizierungsangeboten für die Touristiker der Großregion arbeitet das Interreg-Projekt außerdem an einer nachhaltigen und zukunftsfähigen touristischen Entwicklung.