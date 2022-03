Gesundheitswoche 2022 Ostseeheilbad Graal-Müritz

Gemeinsam mit dem Gesundheitspartner AOK Nordost und vielen weiteren Akteuren lädt die Tourismus- und Kur GmbH Graal-Müritz vom 21. bis zum 26. März 2022 nach den coronabedingten Ausfällen in 2020 und 2021, zu einem abwechslungsreichen Programm ein.Das erfrischende Baden in der Ostsee, ein Spaziergang im Kurwald und die frische Meeresluft sind bereits zielführende Zutaten für einen ganzheitlichen und gesunden Lebensstil im Ostseeheilbad. Eine bewusste Ernährung, sportliche Aktivität und die anschließende Entspannung dürfen dabei aber auch nicht zu kurz kommen.Warum gilt bewusstes »Gehen« als die Medizin des 21. Jahrhunderts? Welche Kräuter in der umliegenden Natur können heilend und beruhigend wirken? Wie bringe ich meinen Geist zur Ruhe und finde dabei zur eigenen Mitte? Schonmal etwas von dem Fitnessgerät »Smovey« gehörtInnerhalb der Gesundheitswoche erfahren kleine und große Interessierte in (Impuls-)Vorträgen, aktiven Wanderungen, Workshops und sogar einem Kochkurs mehr darüber und können dabei ganz bestimmt etwas mit nach Hause nehmen.Das bunte Mitmachprogramm beinhaltet zudem am Samstag einen kostenfreien Stand Up Paddling - Schnupperkurs (angeboten von Lono Surf) auf der Ostsee und einen Kurs vom »Straßensport e. V.« im Aktivwald.Für den Vortrag »GEHEN macht gesund, glücklich und klug« und der anschließenden »GEHsundheitswanderung« am Mittwoch, sowie für den Vortrag „gesundes und robustes Immunsystem“ und dem anschließenden Kochkurs werden auch preisgünstige Kombitickets angeboten.Ganzwöchig bietet zudem die Ostsee-Apotheke einen kostenlosen Service für die Messung von Blutdruck und dem Blutzuckerspiegel an.Um Voranmeldungen zu den einzelnen Programmpunkten der Gesundheitswoche wird gebeten!Das ganze Programm und weitere Informationen sind zu finden unter: events.graal-mueritz.de Der Veranstalter bittet darum, sich rechtzeitig über die Corona-Regelungen, die innerhalb des Zeitraums der Gesundheitswoche 2022 gelten, zu informieren.