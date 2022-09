Die heiße Phase hat begonnen: Der DÜNENLÄUFER steht in den Startlöchern.

Nach zwei Jahren »Zwangspause« ist die Vorfreude auf die diesjährige Veranstaltung riesengroß. Von Helfern bis Sponsoren sind alle hochmotiviert und das Orga-Team der Tourismus- und Kur GmbH Graal-Müritz ist unglaublich stolz darauf, dass nahezu alle Partner weiterhin mit an Bord sind und dem Event die Treue halten.Die Läuferinnen und Läufer dürfen sich auf ein Laufwochenende der Extraklasse freuen. Das Orga-Team hat in den letzten Wochen und Monaten viel Energie investiert, alle Hürden sind genommen und nun geht es »volle Kraft voraus« in RichtungLos geht es am Freitag, den 7. Oktober: Nach der Startnummernausgabe im Rhododendronpark findet ab 18:30 Uhr die Pasta-Party im Haus des Gastes statt, bei der sich die Teilnehmer auf das Wochenende einstimmen können. Neben einem gemütlichen Come-Together wird die Teilnahme von Weltmeister Florian Reus ein besonderes Highlight sein. Der erfolgreiche Ultraläufer wird in entspannter Atmosphäre über das Laufen und seinen eigenen sportlichen Weg berichten, ebenso über seine zweite Leidenschaft, den eigenen Winzerbetrieb.Am Samstag, den 8. Oktober 2022 werden dann die Laufschuhe geschnürt und es fällt der Startschuss für den 5.. Wie auch bei den vergangenen Veranstaltungen bietet derverschiedene Laufangebote, sodass alle Läuferinnen und Läufer die für sich passende Streckenlänge auswählen können: Neben der Königsdisziplinüber ca. 43,5 km (mit Zeitmessung an der Marathonmarke) gibt es denPaarlauf, bei dem sich zwei Läufer die Strecke teilen. Weiterhin gibt es den½ über ca. 24 km und als »Schnupperkurs« den-AOK-Erlebnislauf über ca. 9 km. Für diejenigen, die im Team eine kürzere Distanz laufen möchten, bietet sich derStaffellauf an, bei dem fünf Teammitglieder jeweils 3,5 km absolvieren.Alle Naturliebhaber, die sich eine sportliche Auszeit vom Alltag gönnen möchten, kommen in Graal-Müritz ganz sicher auf ihre Kosten: Derist ein einzigartiger Naturlauf und besticht durch seine unbeschreiblich schöne Kulisse. Die Laufwege führen durch Küstenwälder, vielfältige Moorlandschaften, verwunschene Pfade und über sandige Passagen. Der Duft von Meer, Wald, Wind und Moor ist erfrischend. Immer wieder wird der Blick frei auf die tosenden Wellen der Ostsee, dazu das Rauschen der Brandung und eine herausfordernde Streckenführung: Das ist der Charme dess.Als Abschluss eines unvergesslichen Erlebnis-Wochenendes findet am Sonntag, den 9. Oktober der Cool Down Day statt. Finisher und mitgereiste Familie und Freunde können dabei noch einmal gemeinsam den goldenen Herbst an der Ostsee genießen. Nach dem geführten Guten-Morgen-Lauf (max. 5 km) an der Küste entlang bietet der Veranstalter eine Wanderung durch die Rostocker Heide an, die mit ihrem 6.000 Hektar großen Küstenwald ein einzigartiges Naturerlebnis bietet.Tourismus- und Kur GmbH Graal-MüritzRostocker Straße 318181 Graal-MüritzGeschäftsführer: Roman FerkenTelefon: 038206.7030Telefax: 038206.70320E-Mail: post@duenenlaeufer.de