f.re.e 2024: Mehr Aussteller und mehr Fläche

Die Reiselust der deutschen Bevölkerung ist ungebrochen. Wie die aktuelle Reiseanalyse der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR) ergab, werden die Deutschen im Jahr 2024 etwa 69 Millionen Reisen unternehmen und hierfür rund 78 Milliarden Euro ausgeben. Zu den beliebtesten Destinationen zählen Spanien, Italien, die Türkei, Österreich, Kroatien und Griechenland. Unangefochten auf Platz 1 steht nach wie vor Urlaub im eigenen Land.Auch deshalb, wie Dr. Reinhard Pfeiffer, Geschäftsführer der Messe München, erklärt: „In den vergangenen Jahren hat das Bewusstsein für Nachhaltigkeit in der Gesellschaft deutlich zugenommen. Vor allem Familien bevorzugen mittlerweile verstärkt Urlaub in Deutschland. Oberbayern als diesjährige f.re.e-Partnerregion bietet eine Vielzahl an Ferien- und Aktivangeboten mit sehr guter Anbindung an das öffentliche Nahverkehrsnetz.“Welche besonderen Plätze mit einzigartigem Charakter sich zwischen Ingolstadt und den Alpen befinden, zeigt die f.re.e-Partnerregion Oberbayern an ihrem Stand (Halle A5, 401/402) sowie im Rahmenprogramm auf den verschiedenen Bühnen. Über 150 „ GeHEIMATorte “ liefern Tipps und Inspiration für den nächsten Ausflug. Die Auswahl reicht von Kultur über Natur bis hin zu Aktivitäten und Sport.Im Vergleich zum Vorjahr vergrößert sich die Anzahl der Aussteller auf der f.re.e um über zehn Prozent, die Gesamtfläche nimmt um fast 20 Prozent zu. Vor allem die Bereiche Reisen und Caravaning & Camping tragen einen großen Teil zum Wachstum bei. Beide belegen nun jeweils drei der insgesamt acht Hallen. Im Reisebereich (Hallen A3 bis A5) sind über 600 Unternehmen vertreten, in den Caravaning & Camping Hallen (B3 bis B5) präsentieren mehr als 180 Aussteller 70 Marken.Neben Reiseangeboten und Equipment für die Freizeitgestaltung bietet die f.re.e Besucherinnen und Besuchern ebenfalls zahlreiche Möglichkeiten, den Messebesuch aktiv zu gestalten. Die bereits etablierten Flächen wie Pools für Schnuppertauchen, SUP und Kanu, Kletterturm, Fahrrad- und Mountainbike-Parcours erhalten in diesem Jahr Zuwachs. Für Kinder unter 12 Jahren steht ein eigner Fahrradparcours zur Verfügung und die ganz kleinen Besucher können ihre Runden auf einem Laufrad-Parcours drehen. Eine weitere Neuerung stellt die Fitness-Mitmachfläche in der Halle A6 dar. Dort gibt es Tipps für mehr Bewegung im Alltag und Gelegenheit, Übungen vor Ort direkt auszuprobieren.Darüber hinaus profitieren Besucherinnen und Besucher dreifach von ihrem Ticket. Neben dem Eintritt zur f.re.e sind die Veranstaltungen Münchner Autotage (Mittwoch bis Sonntag) und IMOT – Internationale Motorrad Ausstellung – (Freitag bis Sonntag) ebenfalls im Preis enthalten.An der offiziellen Eröffnung wird Michaela Kaniber, Bayerische Staatsministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Forstern, teilnehmen. Gemeinsam mit Vertretern der Messe München, des Tourismusverbandes Oberbayern sowie Mitgliedern des Münchner Stadtrats übernimmt die Ministerin am Mittwoch, 14. Februar, ab 9:30 Uhr die Eröffnungszeremonie.