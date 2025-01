Tourismus Oberbayern München e.V. launcht „Tourismuswissen Oberbayern“ – Die neue On-Demand-Wissensplattform für die Zukunft des Tourismus

Kostenfreie Lerninhalte und Webinare: Für eine einfache und praxisnahe Weiterbildung.

Digitale Weiterbildung und strategische Beratung sind in der modernen Tourismusbranche längst unverzichtbar.Mit erfolgreichen Digital-Projekten wie „Echt Digital“ und dem „eCoach Netzwerk“ hat Tourismus Oberbayern München e.V. (TOM e.V.) bereits bewiesen, wie wichtig es ist, innovative Lösungen für Gastgeber:innen und Betriebe zu schaffen. Nun ergänzt die Wissensplattform dieses Engagement des Netzwerkpartners, um durch On-Demand-Vermittlung noch mehr Flexibilität für die zeitlich stark beanspruchte Tourismusbranche zu bieten.Die Plattform beinhaltet umfassende Lerninhalte, die von grundlegenden Themen wie Marketing bis hin zu branchenverändernden Innovationen wie Künstlicher Intelligenz reichen. Das soll den touristischen Arbeitsalltag erleichtern und das Gästeerlebnis in Oberbayern nachhaltig verbessern.„Mit ‚Tourismuswissen Oberbayern‘ geben wir unseren Stakeholdern ein weiteres strategisches Werkzeug an die Hand, das nicht nur den operativen Arbeitsalltag erleichtert, sondern auch die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der Region stärkt. Oberbayern ist eine der attraktivsten Tourismusregionen und Vorreiter in der digitalen Transformation.“, so Oswald Pehel, Geschäftsführer des TOM e.V. Und weiter „wir freuen uns, als erste Tourismusregion Bayerns dieses wegweisende Wissens-Tool für die Branche einsetzen zu können.“Die Plattform, die ein Bereich der Plattform tourismuswissen.bayern der Bayern Tourismus Marketing GmbH ist, vereint eine Vielzahl von Inhalten, die sich speziell an die Bedürfnisse touristischer Akteure richten. Neben Lernvideos, Webinaren und Leitfäden bietet sie auch Praxisbeispiele, die leicht in den Alltag integriert und übertragen werden können. Einige der Highlights umfassen:Entdecken Sie die Plattform hier:Nehmen Sie am 4. Februar an unserer Informationsveranstaltung teil:„Wir möchten den oberbayerischen Betrieben nicht nur zeigen, was möglich ist, sondern ihnen auch konkrete Unterstützung bieten, Dinge direkt umzusetzen. Mit der Wissensplattform und Initiativen wie ‚Echt Digital‘ sowie den eCoaches schaffen wir eine Infrastruktur, die nicht nur Trends aufzeigt, sondern echten Mehrwert im Alltag bietet. Veränderung findet nur statt, wenn sie auch umgesetzt wird.“Mit „Tourismuswissen Oberbayern“ stärkt der TOM e.V. als starker Partner an der Seite der touristischen Akteure die Region langfristig als innovative und digitale Tourismusdestination.