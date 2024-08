Sommer 2024: Schönes Wetter spielt Gastgebern in die Karten

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) meldet eine gute Auslastung der touristischen Angebote an der niedersächsischen Nordseeküste während der heute zu Ende gehenden Sommerferien in Nordrhein-Westfalen, dem Bundesland, aus dem traditionell die meisten Urlaubsgäste anreisen. Die Hauptsaison kann alles in allem mit einem positiven Fazit abschließen.



Gute Buchungslage während der Sommerferien trotz durchwachsenem Wetter



Nach verhaltenem Saisonstart bei durchwachsenem Wetter profitierte die Branche entlang der niedersächsischen Nordseeküste bzw. auf den Inseln in den zurückliegenden Wochen vom starken Besucherstrom aus dem angrenzenden Bundesland Nordrhein-Westfalen. Ein Drittel der befragten Tourismusorte und Betriebe bestätigten eine Auslastung von über 90%, rund zwei Drittel sprachen von 70 bis 90 Prozent, was ungefähr der Auslastung des Vorjahreszeitraums entspricht. "Gerade in der zweiten Ferienhälfte hat den Gastgebern in der Region das schöne Wetter in die Karten gespielt“, bestätigt Mario Schiefelbein, Geschäftsführer der TANO; "denn viele Gäste entscheiden sich heute sehr kurzfristig für einen Kurzurlaub an der Küste." Langfristig geplante Urlaube sind demnach genauso rückläufig wie Aufenthalte über mehrere Wochen.



Anders als die Hoteliers merken die Gastronomen, dass zumindest ein Teil der Gäste eher zurückhaltend konsumiert. Es wird nicht am Urlaub, sondern im Urlaub gespart. Zahlreiche Veranstaltungen entlang der Küste - von den Maritimen Tagen in Bremerhaven mit 420.000 Besuchern über Musikfestivals auf den Inseln bis hin zu kleineren Hafenfesten oder zum Beispiel Mühlentagen in den malerischen Erholungsorten im Binnenland – sorgten für gute Laune bei den Gastronomen.



Auch nach der Sommerferienzeit lockt Nordseeküste mit Angeboten



Für die verbleibenden Sommertage sind noch freie Unterkünfte in der Region verfügbar. Angesichts der stabilen Wetterprognose lädt der Spätsommer ein, die weite Landschaft und die hervorragenden Möglichkeiten für Aktivitäten, wie Radfahren, beispielsweise auf dem Nordseeküsten-Radweg, zu nutzen. Auch das Angebot an Veranstaltungen im Spätsommer und Frühherbst in der Region reißt nicht ab.

