Norderney: Gastgeberverzeichnis 2026 ab sofort erhältlich
Das Gastgeberverzeichnis überzeugt erneut mit einer gelungenen Mischung aus aktuellen Reiseinformationen und der vielfältigen Angebotslandschaft der Insel. Von der gemütlichen Frühstückspension über modern ausgestattete Ferienunterkünfte bis hin zum gehobenen Premiumhotel – das Verzeichnis bietet einen fundierten Überblick über die breite Palette insularer Gastgeber.
Darüber hinaus enthält die Broschüre wertvolle Informationen für die Urlaubsplanung: Hinweise zur Anreise, Wissenswertes rund um den Tidentalk mit Wilhelm Loth und Ludger Abeln, Einblicke in „meine Insel“ – der Laden sowie alles Wichtige zur NorderneyCard und zur neuen Norderney-App „Norderney – Mein Inselassistent“. Zahlreiche weitere Themen machen das Gastgeberverzeichnis zu einem idealen, informativen Begleiter für Gäste, die ihren Aufenthalt auf der Insel planen oder vertiefen möchten.
„Wir freuen uns sehr, dass wir mit der neuen Broschüre an den Start gehen können, um auch hier gute Voraussetzungen für unsere Partner zu schaffen sowie unseren Gästen eine Planungsgrundlage bieten zu können“, heißt es in einer Mitteilung der Staatsbad Norderney GmbH.
