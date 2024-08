Das kommende Wochenende steht Neuharlingersiel wieder ganz im Zeichen der Strandfete. Am Freitag, 16. August 2024 veranstaltet die Kite- und Windsurfschule Windloop zusammen mit dem Kurverein Neuharlingersiel e.V. das Event „Neuharlingersiel – Die Fete“.Die Veranstaltung findet am Strand bei Windloop statt und lockt zahlreiche Besucher aus Nah und Fern an. Das musikalische Highlight des Abends wird die „Fetencompany“ sein, die mit ihrem Hit-Mix aus aktuellen Charts, Pop, Schlager und Feten-Hits für eine ausgelassene Stimmung sorgt.Auf die Kinder wartet bereits ab 15.30 Uhr das Team des Leuchttürmchen-Clubs des Kurverein Neuharlingersiel e.V. mit seiner Piraten-Hüpfburg. Ab 19.30 Uhr startet die Band „Fetencompany“ ihr mitreißendes Bühnenprogramm.Die Strandbar Windloop verwöhnt die Gäste mit verschiedensten kulinarischen Angeboten wie Burger, Pommes, Pizza, Bratwurst und Fisch sowie sommerlichen Cocktails, Bier und Softdrinks. Ein auf Curry-Wurst spezialisierter Anbieter und original italienisches Eis runden das Angebot ab. Als Besonderheit bietet das Team der Friesenkate seinen zum „Krabbensnack des Jahres 2024“ gekürten Krabben-Burger an.„Wir freuen uns riesig, dass die Strandfete auch in diesem Jahr wieder stattfindet. Es ist einfach großartig, die Menschen zusammenzubringen und gemeinsam ein unvergessliches Fest zu feiern. Die positive Stimmung am Strand ist ansteckend und mit der „Fetencompany“ haben wir wieder einen musikalischen top Act“, so die Veranstalter.Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Parkplätze stehen in begrenzter Anzahl zur Verfügung.Weitere Informationen: Kurverein Neuharlingersiel, Edo-Edzards-Straße 1, 26427 Neuharlingersiel, Telefon 0 49 74 / 188 12, Telefax 0 49 74 / 188 82, info@neuharlingersiel.de, www.neuharlingersiel.de