Neuer Markenauftritt: frisches Design und klare Ausrichtung für Cuxland-Tourismus

Das Jahr 2025 startet Cuxland-Tourismus mit einem neuem Markenauftritt und klaren Zielen. Mit einem strategischen Kommunikationskonzeptes wurde das Markenbild überarbeitet. Die neue Farbwelt mit Aquamarin und Gelb wirkt deutlich frischer und inspirierender und ermöglicht eine optimierte Zielgruppenansprache. Das modern-schlichte Logo schafft durch die beibehaltene bekannte Cuxland-Silhouette zugleich eine vertraute Identität mit der Region.Der neue Markenauftritt ist der erste Schritt eines umfassenden Kommunikationskonzeptes, das Cuxland-Tourismus 2024 zusammen mit der grow-Werbeagentur aus Bremen gestartet hat. „Die Bremer Agentur konnte sich im Ausschreibungsverfahren und Pitch klar gegen ihre Mitbewerbenden durchsetzen. Wir freuen uns über diesen großen Schritt, die Zusammenarbeit und viele neue kreative Ideen, die wir gemeinsam erarbeiten“, so Christine Brandt, Fachbereichsleitung Cuxland-Tourismus. Als erste Maßnahmen wurden das Logo und die Farbwelt an die Zielgruppenansprache angepasst, sowohl im Print- als auch im Web- und Messebereich. Für dieses Jahr sind weitere Maßnahmen geplant, die darauf abzielen, die Region und Marke Cuxland deutschlandweit noch bekannter zu machen und Vertrautheit bei Gästen zu stärken. „Wir wollen Familien, Aktivurlauber und Naturliebhaber gleichermaßen noch mehr für das Cuxland begeistern. Dazu gehören auch die Optimierung unserer Markenkommunikation, also wie die Marke nach außen „spricht“ und wahrgenommen wird, und der Aufbau eines strategischen Kampagnenmanagements. Ziel ist es, das Cuxland noch stärker als attraktive Urlaubsregion sowie lohnenswertes Tagesausflugsziel auf dem Markt zu positionieren“, so Brandt.Im Rahmen des neuen Markenauftritts wurde die gesamte Printwelt von Cuxland-Tourismus neu konzipiert und überarbeitet. Das Cuxland-Magazin verbindet inspirierende Inhalte mit spannenden Geschichten von Menschen, die hier leben und arbeiten. Es soll gleichzeitig informieren, unterhalten und das typisch norddeutsche Lebensgefühl von Freiheit und purer Lebensfreude ausstrahlen. Dabei stehen Naturerlebnisse und die Vielseitigkeit der Region im Fokus.Neben dem Cuxland-Magazin gibt es eine Radbroschüre mit allen offiziellen Routen, weiteren lokalen Strecken sowie Infos zu den großen Radfernwegen im Cuxland. Als Ergänzung dazu lassen sich über den Cuxland-Tourenplaner ( www.cuxland-tourenplaner.de ) Rad-, Wander- und Kanurouten selbst planen. Eine neue Camping- und Caravaning-Karte zeigt eine Übersicht der Plätze in den einzelnen Kommunen des Cuxlands. Anlässlich der Präsentation auf der Grünen Woche in Berlin wurde dieses Jahr zusätzlich ein Flyer zum Thema Landleben, regionale Produkte und Urlaub auf dem Bauernhof veröffentlicht.Alle Printmedien stehen auf www.cuxland.de zum Download bereit und werden ab dem Frühjahr auch über die örtlichen Tourist-Informationen erhältlich sein.Der neue Markenauftritt wird erstmals auf der CMT Stuttgart und der Grünen Woche Berlin vorgestellt. Dort präsentiert sich Cuxland-Tourismus mit einem modernen Messestand und vielfältigen Angeboten für Urlaubsgäste.Als zentrale Destinationsmarketing- und -managementorganisation ist Cuxland-Tourismus im Landkreis Cuxhaven offiziell verantwortlich für die Vermarktung der Urlaubsregion Cuxland. Mit ca. 8 Mio. Übernachtungen und 8 Mio. Tagesgästen in 2023 gehört das Cuxland zu einer der beliebtesten Reiseregionen an der niedersächsischen Nordseeküste. Der Tourismus ist für den Landkreis Cuxhaven einer der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren. In 2022 hat die Branche einen Bruttoumsatz von rund 768 Mio. Euro erwirtschaftet (Quelle: dwif Wirtschaftsfaktor LK Cuxhaven, 2022). Neben dem klassischen Sommerurlaub nehmen Kurzreisen zu und durch seine Lage zwischen Hamburg und Bremen hat das Cuxland auch für den Tagestourismus einen hohen Stellenwert. Bei Urlaubsgästen beliebt sind Aktivitäten in der Natur wie Radfahren und (Watt-)Wandern sowie eine entspannte Zeit mit der Familie zu verbringen.Die Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Cuxland-TourismusKap.-Alexander-Str. 127472 Cuxhaven