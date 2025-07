Kurpark erstrahlt im Farbenmeer

Es ist das Sommer-Highlight in Bad Zwischenahn schlechthin: die Lichternacht am Meer. Stimmungsvoll illuminierte Objekte säumen den Kurpark von der Wandelhalle, über die Terrassee, vorbei an der Freilichtbühne bis hinunter ans Ufer des Zwischenahner Meeres. Auch in 2025 werden mit Sicherheit tausende Besucher durch dieses spektakuläre Farbenmeer schlendern. Am Samstag, 19. Juli, ab 19 Uhr ist es soweit.Auch abseits der beeindruckenden Lichter-Show wartet ein volles Programm auf alle Besucher. Auf der Freilichtbühne wird ab 19.30 Uhr die festivalerprobte Live-Band "Tramper" für die richtige musikalische Untermalung sorgen und somit auch allen bewegungsfreudigen Gästen die Möglichkeit zum Tanzen bieten. Dazu wird es viele verschiedene Anlaufstellen geben, an denen der kleine Hunger und Durst gestillt werden kann. Von der klassischen Bratwurst mit Pommes, über Pizza bis hin zu süßen Crepes – hier wird jeder Gast fündig.Gute Tradition jeder Lichternacht am Meer ist es, dass nach Einbruch der Dunkelheit etwa 100, mit Fackeln ausgerüstete Schwimmer der DLRG, in das Zwischenahner Meer gehen und eine eigens für das Jahr einstudierte Choreografie präsentieren und damit eine atemberaubende Atmosphäre im Schein der glühenden Fackeln kreieren. Feuer bleibt auch weiterhin das Thema, denn ab 23 Uhr treten die Künstler von "Devilsfire" im Kurpark auf.Bad Zwischenahner Touristik GmbHGeschäftsführer Christian WandscherUnter den Eichen 1826160 Bad ZwischenahnTel. 04403 61 9159Fax: 04403 61 9158Email: info@bad-zwischenahn-touristik.de