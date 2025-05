Inselgenuss pur: Juist lädt zur kulinarischen Entdeckungsreise

11:00 - 16:00 Uhr: Infostand des Slow Food Convivium Ostfriesland auf dem Kurplatz

11:00 Uhr: Workshop: "Was Sie schon immer über unser Essen wissen wollten" mit Regina Fette vom Slow Food Convivium Ostfriesland mit musikalischer Unterstützung durch das Gabor Bedö Quintett

12:30 Uhr: Regionales Essen genießen im Hotel Achterdiek (kostenpflichtig, bitte vorab reservieren, Tel.: 04935 8040)

15:30 Uhr: Ostfriesischer Tee mit Gebäck mit musikalischer Unterstützung durch das Gabor Bedö Orchester

18:30 Uhr: Regionales Essen genießen im Hotel Achterdiek (kostenpflichtig, bitte vorab reservieren, Tel.: 04935 8040)

11:00 - 16:00 Uhr: Infostand des Slow Food Convivium Ostfriesland auf dem Kurplatz

11:30 Uhr: Diskussion: "Wie wollen und können wir uns in Zukunft ernähren" mit Wolfgang Schuy und Regina Fette vom Slow Food Convivium Ostfriesland, Stefan Danzer vom Hotel Achterdiek, Moderation: Thomas Vodde von der Kurverwaltung Juist, mit musikalischer Unterstützung von The Taylor's

12:30 Uhr: Regionales Essen genießen im Hotel Achterdiek (kostenpflichtig, bitte vorab reservieren, Tel.: 04935 8040)

15:30 Uhr: Schnippel-Disco mit Wolfgang Schuy vom Slow Food Convivium Ostfriesland und musikalischer Unterstützung durch The Taylor's

18:30 Uhr: Regionales Essen genießen im Hotel Achterdiek (kostenpflichtig, bitte vorab reservieren, Tel.: 04935 8040)

Am 13. und 14.06.2025 steht ganz Juist unter dem Zeichen des langsamen Genusses und der regionalen Lebensmittel: Erneut finden auf der Nordseeinsel Juist die Regionalen Genusstage statt. In Kooperation mit dem Slow Food Convivium Ostfriesland veranstaltet die Kurverwaltung Juist über zwei Tagelang ein abwechslungsreiches Event, das sich auf Genuss- und Lebensmittel als Teil eines nachhaltigeren Lebensstils fokussiert.Highlights der Regionalen Genusstage 2025 auf Juist sind am Freitag der musikalischeund Gebäck sowie musikalischer Untermalung und am Samstag dieDie Teilnahme an den Regionalen Genusstagen ist kostenfrei möglich. Ausnahmen sind hier die Menüs im Restaurant Danzer‘s im Hotel Achterdiek, denn diese bedürfen eine vorherigen Tischreservierung und sind kostenpflichtig.Alle Informationen zu den Regionalen Genusstagen 2025 auf Juist finden sich auf der Website der Kurverwaltung Juist: https://www.juist.de/erleben/veranstaltung/detail/regionale-genusstage Juist, die längste und schmalste der ostfriesischen Inseln vor der niedersächsischen Nordseeküste, ist autofrei und gezeitenabhängig. Die Anreise zur Insel ist in der Regel nur einmal am Tag bei ausreichend hohem Wasserstand möglich. Auf der 17 km langen, aber nur ca. 500 m breiten Insel sind keine Autos erlaubt. Juist liegt komplett im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer und hat damit eine große Verantwortung für Umwelt und Tiere auf dem Eiland. So verwundert es wohl nicht, dass Juist seit vielen Jahren mit den regionalen Genusstagen in Kooperation mit dem Slow Food Convivium Ostfriesland lokale Lebensmittel als Genuss bewirbt.Weitere Informationen zur Nordseeinsel Juist finden sich auf der Website juist.de: https://www.juist.de/ Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Kurverwaltung JuistTel.: 04935 809 855

E-Mail: pr@juist.de