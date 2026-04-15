Butjadingen: Watt’n Frühstück – Genießen mit Meerblick in Fedderwardersiel
Bei der Neuauflage der beliebten Veranstaltung gibt es einige Ändernungen: Das eigene Geschirr kann zu Hause gelassen werden, ebenso gibt es keine Frühstückskörbe mehr. Das reichhaltige Frühstücksbuffet lässt keine Wünsche offen und bietet alles, was das Genießerherz begehrt: von Herzhaftem über Süßes bis hin zu frischen warmen und kalten Getränken. Erwachsene zahlen 24,50 € pro Person, für Kinder bis 12 Jahre richtet sich der Preis nach dem Alter. Das Buffet wird vom Center-Parks-Caterer AREAS aufgebaut.
Der Kartenvorverkauf für das Frühstück unter freiem Himmel startet am 16. April um 12 Uhr. Tickets sind online unter www.butjadingen.de sowie in den Tourist-Informationen in Tossens und Burhave erhältlich. Die Plätze sind begrenzt – eine frühzeitige Buchung wird daher empfohlen.
Der Tourismus-Service Butjadingen weist darauf hin, dass es ausgewiesene Parkplätze direkt unterhalb des Deiches gibt. Der Hafen Fedderwardersiel kann aber auch sehr gut mit dem Strandläufer (Linie 400) und dem Bürgerbus Butjadingen (Linie 405) erreicht werden.
„Watt’n Frühstück“ verbindet kulinarischen Genuss mit einem unvergleichlichen Naturerlebnis – ein perfekter Start in den Tag direkt an der Nordsee!
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Tourismus -Service Butjadingen GmbH & Co. KG
Strandallee 61 26969
Butjadingen -Burhave
Tel.: 04733 / 92 93 -31
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