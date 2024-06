8. Wiesmoorer Weinfest

Wiesmoorer Weinfest, in diesem Jahr bereits in der 8. Ausgabe startet am Samstag, den 15. Juni ab 19 Uhr im Blumenreich Wiesmoor! Mit einem wahrlich schmackhaften Angebot direkt von der Weinwelt Wiesmoor, unseren Winzern und außerdem fachliche und kompetente Beratung verschiedener Sommeliers.



Weinkenner und Weinentdecker sind herzlich willkommen, an verschiedenen Ständen – innen und außen – Genüsse zu entdecken. Der Eintritt ist frei und der Regenschirm kann zuhause gelassen werden.



Es warten genussvolle Weinsorten aus unterschiedlichen deutschen Anbaugebieten darauf, verkostet zu werden. Natürlich dürfen auch internationale Weine (z.B. aus Spanien, Italien, Frankreich oder Portugal) nicht fehlen.



Neben unterschiedlichen Weinen darf auch geschlemmt werden: Würzige Bratwurst vom Grill, Fischbrötchen, Käsespätzle, Rosmarinkartoffeln, Brezeln mit Obazda und die klassische Currywurst lassen die Besucher nicht hungrig bleiben.



Auch die Blumenhalle wartet darauf, besichtigt zu werden. Neben plätschernden Bachläufen und zwitschernden Vögeln, können großartige Ideen zur eigenen Gartengestaltung gesammelt werden.



Royaler Besuch vom Wiesmoorer Königshaus: Neben Gelegenheiten zum gemeinsamen Foto oder Klönschnack wird der beliebte „Königshaus-Wein“ von dem Königshaus angeboten.



Damit auch „reine Biertrinker“ nicht Durst leiden müssen, werden auch beliebte Biere wie z. B. Jever, Königs Pilsener oder Benediktiner Weizen angeboten. Der Fokus der Veranstaltung liegt jedoch beim „Traubensaft“. Freunde von „Hopfen & Malz“ kommen sonst bei der Biernacht am 2. Oktober wieder voll auf Ihre Kosten.



Musikalisch darf gerne das Tanzbein zur stimmungsvollen Musik geschwungen werden. Das Team des Wiesmoorer Blumenreichs freut sich auf zahlreiche Besucher!



