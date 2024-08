„2. Street Food Festival Krummhörn“ in Greetsiel von Freitag, dem 13.09. bis Sonntag, dem 15.09.2024

Öffnungszeiten:

Ort: Abenteuerspielplatz, Zur Hauener Hooge 11, 26736 Krummhörn

Attraktionen: Ca. 15 Food-Trucks, DJ-Musikprogramm und tägliche "Kids Area" DJ: DJ Carlo (Freitag) DJ Manolo (Samstag) DJ Matze (Sonntag) Live: John Eid (Freitag) https://drive.google.com/... Plug & Play (Samstag) https://www.pap-music.de/ Friedrich der Zauberer



Nach dem großen Auftakts-Erfolg im vergangenen Jahr kommt das Street Food Festival vom 13. September bis zum 15. September 2024 erneut in die Krummhörn auf den Abenteuerspielplatz in Greetsiel. Die Veranstaltung wird organisiert von „Boese Events“ in enger Kooperation mit der Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel. Ergänzend zu einem großen Foodbereich mit Foodtrucks aus ganz Norddeutschland gibt es Live-Musik und eine Kids Area für die kleinen Gäste.Das Festival bietet, die sowohl beliebte Klassiker als auch seltene kulinarische Spezialitäten präsentieren. Besucher können sich an allen drei Tagen von internationalen Leckereien verwöhnen lassen, darunter Burger sowie afrikanische, mexikanische, spanische, türkische und russische Spezialitäten und natürlich noch etwas Süßem.Das musikalische Programm wird von DJ Carlo, DJ Manolo und DJ-Matze, mit den besten Hits aus den aktuellen Charts, begleitet.Fürsorgt am Freitag John Eid, ein Musiker aus Hamburg, der über 2000 Live-Konzerte gespielt hat, darunter Auftritte bei Hochzeiten, Firmenfeiern und Festivals. Bekannt aus "The Voice of Germany" und diversen TV- und Radio-Produktionen, begeistert er mit einem vielseitigen Cover-Repertoire in Deutsch und Englisch.Amkönnen Besucher sich auf das Duo von Plug & Play freuen, sie begeistern seit Jahren mit Rock-, Pop- und Soul-Hits der letzten 40 Jahre. Ob Stadtfest, Firmenparty oder Gala – die Band bietet stets die passende Musik und begeistert ihr Publikum.Derwird nicht nur köstlich, sondern auch magisch, wenn Friedrich der Zauberer eine faszinierende Mischung aus Comedy, Magie und Entertainment präsentiert.Das Festival wird durch ein umfangreiches Entertainment-Programm für die ganze Familie abgerundet, einschließlich einer "Kids Area" für die jüngsten Besucher.Veranstalter Maik Böse von Boese Events erwartet bei gutem Wetter mehrere tausend Besucher in Greetsiel. Die Festivals sind ein fester Bestandteil der Programmkalender vieler Städte und Gemeinden. Der Eintritt istFreitag, 13.09.2024: 17 - 21 UhrSamstag, 14.09.2024: 12 - 21 UhrSonntag, 15.09.2024: 12 - 18 UhrGästeankünfte 146.009 Übernachtungszahlen 799.946Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, WoltzetenEin Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.Top-Events 2024: Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Holi Beach Festival, Kinderfest, Kutter-Korso-Fahrt, Weinfest, Krummhörner Kirchturm-Tour, Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-DrachenfestHomepage: www.greetsiel.de Facebook-Seite: www.facebook.com/Greetsiel/ Instagram-Seite: www.instagram.com/diemitdemleuchtturm/ Nähere Infos erhalten Sie bei:Touristik GmbH Krummhörn-GreetsielMaike HabbenZur Hauener Hooge 1526736 Krummhörn-GreetsielTelefon: (0 49 26) 91 88 18