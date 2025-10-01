Friedenskongress „Frieden und Dialog“ 2025 in Liebstedt

Vomlädt die historische Ordensburg Liebstedt erneut zumein. Nach dem großen Interesse der vergangenen Jahre verspricht auch die kommende Auflage ein intensives Wochenende voller Vorträge, Diskussionen, Konzerte und Begegnungen, die alle unter dem Leitmotivstehen.Der Kongress möchte Menschen aus Wissenschaft, Kultur, Politik und Zivilgesellschaft zusammenbringen, die sich für Verständigung, Gewaltfreiheit und neue Wege des Dialogs einsetzen. Im Mittelpunkt steht die Frage:Der Auftakt wird von jungen Stimmen gestaltet: nach einer Begrüßung durch Burgherrin Marion Schneider wird der Kinder- und Jugendchor Weimar und eine Theatergruppe des Feininger Gymnasiums Mellingen den Kongress mit künstlerischen Impulsen zum Frieden eröffnen. Die Kommunalpolitikerinberichtet dann über die Bedeutung des Friedens in der heutigen Zeit. Anschließend sorgt der international gefeierte Gitarristfür musikalische Brillanz, bevor der bekannte Weimarer DJ Dirk Böttcher zum Tanzen einlädt. Kulinarisch verwöhnt die Freiwillige Feuerwehr Liebstedt mit Thüringer Rostbratwurst, während das Burgteam vegetarische und vegane Leckerbissen anbietet.Im thematischen Zentrum steht der. Beiträge von Historikern, Friedensforschern und Aktiven – darunterund– beleuchten historische, kulturelle und gesellschaftliche Dimensionen der deutsch-russischen Beziehungen. Sie plädieren für einen neuen, souveränen europäischen Blick, jenseits geopolitischer Blocklogik.zur Bedeutung der Gewaltenteilung für die Demokratie.zu Chancen einer „Demokratie von unten“.Der Samstag klingt mit einemaus, begleitet von musikalischen Darbietungen mit Theresa Schöne und Corinna Gehre und geistigen Impulsen zum Thema Liebe vonDer letzte Kongresstag widmet sich Workshops und offenen Dialogformaten, u.a.:zu Netzwerken und Fundraising in der Friedensbewegung.zur Kriegsdienstverweigerung.über ein neutrales Deutschland.mit seinem außergewöhnlichen „Nachbarschaftstheater“.über Bewusstseinsentwicklung als Schlüssel für Frieden.Abgeschlossen wird das Wochenende mit einerund einem offenen Ausblick.Neben Vorträgen und Workshops gibt es eine Vielzahl von kulturellen und praktischen Angeboten: einevon Uwe Schierhorn, einenmit relevanter Literatur und einen, der für Begleitpersonen, Kinder und Familien gedacht ist.Der Kongress versteht sich als offene Plattform: Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, aktiv mitzuwirken, Fragen zu stellen und den Dialog lebendig zu gestalten.