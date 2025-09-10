Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1035239

Toskanaworld AG Rudolf-Gröschner-Straße 11 99518 Bad Sulza, Deutschland http://www.toskanaworld.net
Ansprechpartner:in Frau Petra Lulei +49 36461 91046
Logo der Firma Toskanaworld AG

Erfolgreiche 3. Sozialarbeitertagung

(lifePR) (Bad Sulza, )
Das Klinikzentrum in Bad Sulza lud zur 3. Sozialarbeitertagung, nachdem zuletzt in 2022 ein derartiger Austausch stattfand. Diese fand am Mittwoch, den 3. September 2025 von 9 bis etwa 15 Uhr im Conference Center an der Toskana Therme Bad Sulza statt.

Die Teilnehmenden erwartete eine praxisnahe und handlungsorientierte Fachtagung, die in der alltäglichen Arbeit unterstützen soll. Man bot ein Programm aus spannenden Vorträgen mit einigem Diskussionsstoff. Darüber hinaus wurde das Klinikzentrum als Rehabilitationsklinik für die Behandlung in den Fachbereichen Innere Medizin/Pneumologie und Orthopädie präsentiert und ein Einblick in die neuesten Entwicklungen, erweiterten Therapiemöglichkeiten sowie in die modernisierten infrastrukturellen Gegebenheiten gewährt. Im Anschluss das Erlebnis in der Toskana Therme. Erfahrene und fachlich versierte Dozentinnen konnten für die zentralen Themen der Sozialarbeit gewonnen werden.

Themen:
  • Pflegeleistungen, Einleitung häuslicher Krankenpflege, Kurzzeitpflege, Pflegegradberechnung
Heike Rücknagel, AOK Plus Erfurt
  • SAPV – Was gehört dazu und welche Veränderung gibt es in der Palliativ- und Hospizversorgung?
Cindy Stoklossa, M.A., Dipl.-Sozialarbeiterin/-pädagogin, Charité-Universitätsmedizin Berlin, Leitung Sozialdienst und Patientenmanagement, Mitglied im Gesamtvorstand der Deutschen Vereinigung für Soziale Arbeit im Gesundheitswesen e.V. (DVSG)
  • Diskussion: Portale zur Patientenüberleitung
anschließend Rundgang durchs Klinikzentrum

Die Häuslichkeit abzusichern ist das A und O. Viele pflegebedürftige Menschen werden immer wieder ins Krankenhaus eingeliefert aufgrund sozialer Indikationen, der schlechten Versorgung zu Hause. Problem: Kaum verfügbare Pflegedienste im ambulanten Bereich, somit sind Angehörige überfordert. Beratung und Schulungen sollen da Abhilfe schaffen. Ein funktionierendes Netzwerk aus Krankenhäusern, Pflegediensten, Reha- und Pflegeeinrichtungen etc. wird hier immer wichtiger, nur so kann der klinische Sozialdienst an seinen Schnittstellen wahrhaftig helfen.

Die DVSG organisiert Arbeitsgruppentreffen, Austausch mit Ärzten, Experten, Politik etc., Bundeskongresse, Fort- und Weiterbildungen, veröffentlicht Stellungnahmen. So hat auch die Palliativversorgung schwerstkranker und sterbender Menschen hohe Relevanz für die Soziale Arbeit sich aktiv einzubringen, individuelle Nöte und Bedürfnisse der Betroffenen wie deren Angehörigen zu betonen.

Das Klinikzentrum selbst bietet Anschlussheilbehandlung bei bestimmten Erkrankungen direkt an einen Krankenhausaufenthalt an. Der Sozialdienst des Krankenhauses hilft bei der Antragstellung, vermittelt Patienten an das Patientenmanagement der Reha-Klinik. Der hauseigene Sozialdienst führt bei Bedarf erneut in eine Nachsorge nach der Reha-Maßnahme ein.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.