Dank Spende Leben retten

Wie Kinder mit schmerzlindernden Sofort-Maßnahmen in Notfällen reagieren, dazu verhilft die Toskana Therme Bad Schandau mit ihrem neuesten Engagement. Sie finanziert Erste Hilfe-Lernmaterial.



Das Unternehmen stiftete 60 Mal- und Arbeitsbücher im Wert von 828 EUR sowie zwei Plakate mit Anleitung zur stabilen Seitenlage. Der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. RV Dresden Gebiet Altkreis Sächsische Schweiz verteilt diese an den Kindergärten und Grundschulen in der Region.



„Kinder sind die Helfenden von morgen. Deshalb freuen wir uns sehr, mit unserem Sponsoring die Arbeitshefte Ersthelfer von morgenfür zwei Klassen zur Verfügung stellen zu können. Es ist uns ein Anliegen, dass sie früh lernen, wie sie in schwierigen Situationen helfen, Verantwortung übernehmen und mit Mut und Umsicht handeln. Die Beschäftigung mit dem Thema Erste Hilfe stärkt nicht nur wichtige Fähigkeiten, sondern auch Mitgefühl und Gemeinschaftssinn“, erläutert Residence Manager der Toskana Therme Axel Hausmann. „Wir wünschen den Schülerinnen und Schülern viel Freude beim Entdecken, Lernen und Ausprobieren und hoffen, dass die Inhalte sie nachhaltig begleiten werden“, fügt Managementassistentin Andrea Kluttig fröhlich hinzu.



„Ersthelfer von morgen“ wurde neu konzipiert und enthält digitale Inhalte, per Tablet und Smartphone können in dem Buch Animationen und Erklärvideos abgespielt werden, die Figuren „Jona und Joni“ kommen in Geschichten vor und geben per App spielerisch viele zusätzliche Tipps. Der altersgerechte Lerninhalt mit Vorlesefunktion soll den Kindern veranschaulichen, wie sie die Scheu vor dem Helfen verlieren, was sie schon als Kind in der Lage sind im Kleinen zu leisten. Der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. vermittelt Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren die Grundlagen der Ersten Hilfe. Gemeinsam mit dem K&L Verlag am Standort Chemnitz wird das Buch publiziert.



Zuletzt wurden erst 30 Bücher in einem anderen Projekt, organisiert vom Verlagshaus MAX aus Wittenberg, zum Thema Brandschutz von der Toskana Therme gespendet. Sie wurden wunschgemäß an die Erich-Wustmann-Grundschule in Bad Schandau überreicht.

(lifePR) (