Erschwerte Kfz-Zulassung durch negativen Schufa-Eintrag

Vergleich mehrerer Versicherungsunternehmen

Es ist ratsam, Angebote von verschiedenen Versicherern einzuholen. Ein Vergleich kann eine Police zutage führen, die auch bei schlechter Bonität akzeptable Konditionen bietet. Es empfiehlt sich, sowohl bei großen als auch bei kleineren oder spezialisierten Unternehmen Anträge zu stellen. Jährliche Vorauszahlung des Versicherungsbeitrags aushandeln

Einige Unternehmen sind eher bereit, eine Versicherungspolice auszustellen, wenn der Versicherungsbeitrag im Voraus für das gesamte Jahr bezahlt wird. Dies mindert das Risiko für den Versicherer und kann die Bereitschaft erhöhen, einen Vertrag trotz negativer Schufa zu akzeptieren. Das Fahrzeug über Dritte versichern lassen

Eine weitere Möglichkeit ist, das Fahrzeug auf den Namen eines Familienmitglieds oder einer anderen Vertrauensperson zu versichern und sich selbst als Fahrer eintragen zu lassen. Dies kann insbesondere dann hilfreich sein, wenn die betreffende Person eine bessere Bonität besitzt und somit leichter eine Versicherung abschließen kann.

Eine negative Bonität kann das Leben erheblich erschweren – beispielsweise bei der Kfz-Zulassung. Versicherungsunternehmen setzen vor dem Abschluss einer Kfz-Haftpflichtversicherung eine detaillierte Bonitätsprüfung voraus, der man sich nicht verweigern kann. Da das Vorliegen einer gültigen Haftpflichtversicherung aber eine zwingende Voraussetzung für die Zulassung eines Fahrzeugs ist, führen negative Einträge in der Schufa oftmals zu Schwierigkeiten beim Abschluss einer Kfz-Versicherung.Negative Bonitätsbewertungen stufen Versicherer häufig als Risikofaktor ein, was entweder zu einer Ablehnung des Versicherungsschutzes oder zu erhöhten Versicherungsprämien führt. „Fahrzeughalter mit negativen Schufa-Einträgen sollten aber nicht verzweifeln“, erklärt Werner Thermann, Mitarbeiter der Tönjes Holding AG. Obwohl negative Einträge im Schufa-Register Herausforderungen mit sich bringen, seien betroffene Personen nicht gänzlich von der Möglichkeit einer Fahrzeugzulassung ausgeschlossen, so der Zulassungsexperte.Das Gesetz verpflichte Autobesitzer etwa dazu, eine Kfz-Haftpflichtversicherung zu besitzen, weshalb Versicherer Anträge nicht grundsätzlich ablehnen dürfen. Die Unternehmen stellen also Policen zur Verfügung, die jedoch oft gewisse Einschränkungen haben. So wird beispielsweise die Deckungssumme im Schadensfall häufig auf das gesetzlich vorgeschriebene Minimum reduziert oder bestimmte Zusatzleistungen wie eine Teil- oder Vollkaskoversicherung sind nicht enthalten.Für eine erfolgreiche Zulassung trotz negativer Schufa-Einträge gibt es verschiedene Strategien, die Betroffenen helfen können, die erforderliche Kfz-Haftpflichtversicherung dennoch abzuschließen.„Diese Maßnahmen ermöglichen Betroffenen, trotz Schufa-Einträgen mobil zu bleiben“, sagt Werner Thermann. Die erfolgreiche Zulassung eines Fahrzeugs sei also trotz negativer Bonität möglich.Und um nach Abschluss einer Versicherung den Vorgang der Zulassung zu vereinfachen, bietet das Online-Portal T-Kfz.de der Tönjes Holding AG eine unkomplizierte und effiziente Möglichkeit.Über das Online-Portal T-Kfz.de ist eine unkomplizierte und sichere Zulassung ohne Schufa Auskunft möglich. Kunden können dort bequem eine Kfz-Zulassung online beauftragen und T-Kfz.de kümmert sich um den Rest. Zum Nachweis, dass für den Pkw ein gültiger Kfz-Haftpflichtschutz besteht, ist nur die Angabe einer von der Versicherung herausgegebenen elektronische Versicherungsbestätigung (eVB-Nummer) notwendig. „Die Zulassung haben Sie dann in wenigen Tagen in der Hand“, so Thermann. „Aber auch vor Ort sind wir mit mehr als 50 regionalen Zulassungsdiensten für unsere Kunden da.“