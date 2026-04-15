Tiny Houses mit Vorteilen gegenüber Einfamilien- und Mehrfamilienhäusern

Der Tiny House Verband hat eine umfassende Gegenüberstellung von drei zentralen Bauformen veröffentlicht: Tiny Houses bzw. Modulhäuser, klassische Einfamilienhäuser und Mehrfamilienhäuser. Grundlage ist ein beispielhaftes 2.000 Quadratmeter großes Grundstück, auf dem die drei Varianten hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Flächennutzung sowie sozialer und praktischer Aspekte systematisch verglichen wurden.



Die Analyse gelangt zu einem klaren Ergebnis: Tiny-House- und Modulhauskonzepte etablieren sich als eigenständige dritte Bauoption zwischen Einfamilienhaus und Mehrfamilienhaus – mit spezifischen Vorteilen insbesondere bei Kosten, Flexibilität und gemeinschaftlichem Wohnen.



Deutliche Unterschiede bei Kosten und Flächeneffizienz



Die Untersuchung zeigt erhebliche Unterschiede bei den Investitionskosten pro Wohneinheit. Tiny Houses und Modulhäuser liegen mit rund 78.750 bis 165.000 Euro pro Einheit deutlich unter den Kosten eines Einfamilienhauses oder einer Wohneinheit im Mehrfamilienhaus.



Auch bei der Flächennutzung schneiden kompakte Bauformen deutlich besser ab: Auf einem 2.000 Quadratmeter großen Grundstück lassen sich etwa 8 bis 14 Tiny Houses für 12 bis 28 Personen realisieren. Dem gegenüber stehen lediglich 2 bis 5 Einfamilienhäuser für 6 bis 15 Personen, während ein Mehrfamilienhaus zwar die höchste Dichte erreicht, jedoch mit deutlich höherem Planungs- und Investitionsaufwand verbunden ist.



Flexibilität und schnelle Umsetzung als entscheidender Vorteil



Ein wesentlicher Vorteil der Tiny-House- und Modulbauweise liegt in der hohen Flexibilität und der kurzen Realisierungszeit. Die Gebäude werden häufig vorgefertigt und können schnell aufgestellt werden. Zudem sind Bauweisen ohne klassische Bodenversiegelung möglich, ebenso wie temporäre oder ortsveränderliche Nutzungskonzepte.



Diese Eigenschaften eröffnen neue Möglichkeiten – etwa bei Nachverdichtung, Zwischennutzung von Flächen oder in sensiblen Gebieten.



Soziale Dimension gewinnt an Bedeutung



Neben wirtschaftlichen Faktoren beleuchtet die Studie auch die sozialen Auswirkungen der unterschiedlichen Bauformen. Während Einfamilienhäuser vor allem durch Privatsphäre überzeugen, fördern Tiny-House-Siedlungen gezielt gemeinschaftliche Strukturen. Geteilte Infrastruktur wie Gärten, Werkstätten oder Gemeinschaftsgebäude stärkt den sozialen Austausch und ermöglicht neue Wohnformen, beispielsweise Mehrgenerationenprojekte.



Mehrfamilienhäuser ermöglichen hingegen eine größere soziale Durchmischung, gehen jedoch häufig mit geringerer persönlicher Nähe einher.



Der Tiny House Verband sieht in diesen Ergebnissen einen wichtigen Beitrag zur aktuellen Diskussion um bezahlbaren Wohnraum, nachhaltige Flächennutzung und innovative Wohnformen.



„Unsere Analyse macht deutlich, dass Tiny Houses weit mehr sind als ein Nischenprodukt. Sie bieten konkrete Lösungen für zentrale Herausforderungen im Wohnungsbau – insbesondere dort, wo Flexibilität, Kostenbewusstsein und neue Formen des Zusammenlebens gefragt sind“, so die Vorsitzende des Verbands, Regina Schleyer.



Die vollständige Gegenüberstellung richtet sich an Kommunen, Projektentwickler, Investoren sowie alle Akteure der Stadt- und Wohnraumentwicklung und kann beim Tiny House Verband angefordert werden.

(lifePR) (