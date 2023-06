„Wir sind Vizeweltmeister!“: Offenburger Verlag team tietge jubelt über Erfolg bei der Kochbuch-WM

Mit Schwarzwald Reloaded IV, Heimatküche und Pizza con Amore wurden gleich drei Kochbücher des Verlags unter die besten der Welt gewählt

Drei der weltweit besten Kochbücher kommen aus Offenburg: Bei den Gourmand World Cookbook Awards – der Weltmeisterschaft der Kochbücher – belegte das Veggie-Kochbuch Schwarzwald Reloaded IV den zweiten Platz in der Kategorie „Vegan“, das Pizza-Buch Pizza con Amore wurde Zweiter in der Kategorie „Italien“ und das Hochschwarzwald-Kochbuch Heimatküche erreichte den vierten Platz unter den weltweit besten regionalen Kochbüchern. Alle drei Bücher stammen aus dem Offenburger Verlag team tietge. Sie hatten sich für die Teilnahme an dem Wettbewerb durch den Sieg in denselben Kategorien bei den regionalen Gourmand Cookbook Awards im Dezember vergangenen Jahres qualifiziert. Die Preisverleihung fand über Pfingsten im schwedischen Umeå statt.



„Wir sind Vizeweltmeister – und das gleich doppelt!“, freut sich Verleger Ulf Tietge. „Ich bin unglaublich stolz darauf, dass gleich alle drei unserer im vergangenen Herbst erschienenen Kochbücher nun offiziell zu den besten der Welt gehören. Es ist eine wunderbare Bestätigung für die Arbeit und Leidenschaft, die wir in die Entwicklung aller unserer Bücher stecken. Mein Dank gilt allen, die diesen Erfolg möglich gemacht haben: den Köchen und Autoren genauso wie den Fotografen, Redakteuren, Grafikern und allen anderen Beteiligten aus unserem Team.“



Schwarzwald Reloaded IV enthält neben mehr als 80 vegetarisch-veganen Rezepten auch zahlreiche Reportagen sowie eine Kochschule mit wertvollen Tipps und Anleitungen. In Pizza con Amore zeigen die Schwarzwald-Neapolitaner Angelo und Roberto Tortora aus dem Mamma Lina in Baden-Baden, wie spannend die Pizza-Welt jenseits von Prosciutto und Quattro Stagioni sein kann, und in Heimatküche stellen neun junge Köche aus dem Hochschwarzwald kreative und weltoffene Gerichte vor.



Der prestigeträchtige Gourmand Cookbook Award wurde 1995 von Edouard Cointreau, einem Mitglied der französischen Cointreau-Dynastie, ins Leben gerufen und wird seitdem jährlich verliehen. Die Auszeichnung würdigt die besten Kochbücher und kulinarischen Veröffentlichungen aus der ganzen Welt. Mehr als 100.000 Einsendungen aus 230 Regionen und Ländern gingen beim diesjährigen Wettbewerb ein.



Die Medienmanufaktur team tietge ist eine Mischung aus Agentur, Verlag und Start-up und residiert mit rund 40 Mitarbeitern in der alten Offenburger Seifenfabrik. Die drei Auszeichnungen bei den regionalen Gourmand Cookbook Awards Ende vergangenen Jahres waren nach dem Preis der Gastronomischen Akademie Deutschlands (GAD) für Schwarzwald Reloaded 3 und dem Deutschen Kochbuchpreis in Bronze für Heimatküche der dritte große Erfolg in wenigen Wochen für das erst 2009 gegründete Unternehmen.



Schwarzwaldweit bekannt ist Tietge zudem für Unternehmenskommunikation und für die hier produzierten Zeitschriften, darunter #heimat – Der Genussbotschafter für den Schwarzwald. Im April hat team tietge außerdem den Münchner Olivia Verlag übernommen und damit sein Verlagsprogramm um 16 teils preisgekrönte Koch- und Kinderbücher erweitert, darunter die vom Kehler Spitzenkoch Steffen Kimmig entwickelte Nose-to-Tail-Reihe mit Die ganze Kuh (GAD-Silbermedaille), Das ganze Huhn (Dt. Kochbuchpreis in Gold, GAD-Silbermedaille) und Das ganze Schwein.



Schwarzwald Reloaded IV – Das Veggie-Kochbuch für Heimatentdecker

ISBN 978-3-949346-02-6 • 256 Seiten • team tietge • Preis 29,80 Euro



Heimatküche – Die besten Rezepte der Next Generation aus dem Hochschwarzwald

ISBN 978-3-949346-04-0 • 240 Seiten • team tietge • Preis 29,80 Euro



Pizza con Amore

ISBN 978-3-949346-03-3 • 208 Seiten • team tietge • Preis 24,80 Euro

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Stephan Fuhrer unter sf@tietge.com oder 0781 / 91 97 05 33. Mehr Informationen unter tietge-verlag.de