Warum Offenburg derzeit nachts blau erstrahlt

Seit einigen Wochen werden verschiedene Gebäude in der Stadt nach Einbruch der Dunkelheit blau illuminiert

Eine ungewöhnliche Aktion sorgt derzeit bei vielen Offenburgern für Neugier und Verwunderung: Seit Mitte Oktober erscheinen nachts zahlreiche Bauwerke der Stadt in einem völlig neuen Licht. Ob Hotel Liberty, Gewerbeschule oder Modehaus Zinser: Diese und viele weitere markante Gebäude in ganz Offenburg wurden in den vergangenen Wochen nach Einbruch der Dunkelheit bereits strahlend blau erleuchtet.



Hinter der nächtlichen Illumination steckt das Offenburger Bauunternehmen WACKER – das sich zu dem Projekt aber noch nicht allzu viele Details entlocken lässt. „Wir wollen nicht zu viel verraten“, sagt Ulrich Moosmann, CEO bei Wacker. „Da uns aber immer mehr Nachfragen von Bürgern erreichen, sei gesagt, dass die Aktion im Rahmen unserer Vorbereitungen für das 150-jährige Firmenjubiläum nächstes Jahr stattfindet.“



Das 1874 gegründete Bauunternehmen WACKER ist mittlerweile in fünfter Generation inhabergeführt und hat das Gesicht der Stadt Offenburg wie kaum ein anderes Unternehmen geprägt. Ob Rohbau oder schlüsselfertiges Objekt, ob Kita oder Seniorenheim, ob Wohnungs- oder Gewerbebau: WACKER hat in den 150 Jahren seines Bestehens zahlreiche Bauvorhaben im Südwesten realisiert. In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen zudem einen umfassenden Transformationsprozess angestoßen und neben der Traditionssparte Rohbau auch die Kompetenzen im Bereich Schlüsselfertigbau und Projektentwicklung erweitert. Dank des im August gemeinsam mit dem Holzbauspezialisten Rombach gegründeten Joint Venture Hybridbau Schwarzwald bietet WACKER nun zudem Komplettlösungen für den Holzhybridbau im Bereich Gewerbe- und Geschosswohnungsbau.