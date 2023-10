Neapels weltberühmte Pizza kennt jeder. Dass aber der Süden Italiens mit Kampanien und der Amalfi-Küste in Sachen Pasta den Vergleich mit der Toskana oder der Emilia-Romagna rund um Bologna nicht scheuen muss, beweisen die Baden-Badener Schwarzwald-Neapolitaner Angelo und Roberto Tortora mit ihrem zweiten Kochbuch: Pasta con Amici, das jetzt im Oktober 2023 zur Frankfurter Buchmesse erschienen ist.Pasta con Amici ist der Nachfolger des Bestsellers Pizza con Amore und stammt ebenfalls vom Offenburger Verlag team tietge, wo man offenbar Freude daran hat, das kulinarische Erbe Neapels mit neuen Ideen weiter zu entwickeln. „Es geht um die Verbindung von Tradition und Fancyness. Um die Küche unserer Oma Lina für das 21. Jahrhundert“, sagt Shooting-Star Angelo Tortora, der bei der Kochbuch-WM in Schweden erst im Sommer mit dem Pizza-Buch den Vize-Weltmeistertitel in der Kategorie italienischer Kochbücher gewann.Auf 208 Seiten zeigen 65 Rezepte mit mehr als 20 unterschiedlichen Nudelsorten den Ideenreichtum der Tortora-Brüder. Es finden sich Klassiker wie Linguine alle Vongole neben neuen Kreationen wie Seppia Spaghetti mit Calamaretti, Purple Gnocchi aus Urkartoffeln, Mac and Cheese, Chocolate Ditalini mit Früchten und homemade Tortellini mit Steinpilzfüllung. „Das Kochbuch richtet sich an alle Pasta-Liebhaber, die Lust auf frischen Wind in der Küche haben und mehr wollen als immer nur Bolo“, sagt Verleger Ulf Tietge. Ergänzt werden die Gerichte mit traditionellen Familienrezepten für neapolitanisches Ragù, für die berühmte Sardellensauce des Südens sowie alle wichtigen Grundsaucen und Pestos.Neben Rezepten liefert das Kochbuch auch Reportagen und Know-how. Das Kochbuch beschreibt einfach und verständlich, wie der perfekte Nudelteig gelingt (inklusive Schritt-für-Schritt-Anleitung), worauf es beim Nudelfüllen ankommt und welche Nudelform zu welcher Sauce passt. „Unser Ziel mit dem Buch ist es, Anleitungen und Rezepte so zu kreieren, dass jeder unsere Mamma-Lina-Gerichte zuhause nachkochen kann“, so Roberto Tortora. Dafür sind Angelo und Roberto Tortora zusammen mit Vater Carmine und Küchenchef Michele Asurto auch nach Neapel gefahren, um sich auf die Suche nach dem Gold ihrer alten Heimat zu begeben: der Pasta aus Gragnano, der Welthauptstadt der Nudelmacherei am Fuß des Vesuv.Das ’87 Mamma Lina haben Angelo und Roberto Tortora im Jahr 2017 von ihrem Vater Carmine übernommen, der das Lokal im Jahr 1987 eröffnet hatte. Mit der Zeit haben sie den Familienbetrieb komplett umgekrempelt. Mittlerweile zählen unter anderem Promis wie Thomas Gottschalk und Jens „Knossi“ Knossalla zu den Stammgästen. Gelernt haben die Tortora-Brüder in Spitzen-Restaurants im Raum Baden-Baden – beispielsweise im Hotel Dollenberg und auf Schloss Eberstein.ISBN 978-3-949346-06-4 • Hardcover 208 Seiten • Angelo & Roberto Tortora • Preis 24,80 Euroerhältlich in allen gängigen Buchhandlungen sowie auf www.heimatschwarzwald.de