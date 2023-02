Finalisten für badischen Weinwettbewerb stehen fest

Rosé Zero, Winzergenossenschaft Bötzingen eG

Cuvée alkoholfrei, Staatsweingut Freiburg

Bickensohler Secco Zero = alkoholfrei, Bickensohler Weinvogtei eG

Pflänzle Traubensecco, Weingut Simon Huber

2020 Riesling „SI“ trocken, Neuweirer Mauerberg, BIO-Weingut Maier

2021 Riesling Spätlese trocken, Weingut & Privatkellerei Bimmerle KG

2021 Riesling Kabinett trocken, Weingut Florian und Günter Kaufmann Gbr

2022 Endinger Steingrube Riesling Kabinett trocken, Weingut Leopold Schätzle

2021 Riesling trocken Alte Reben ***, Weingut Alexander Laible, Durbach

2022 Lieblingswein Rosé trocken, Weingut Burkhart

2021 Gutswein Spätburgunder Rosé feinherb, Staatsweingut Meersburg

2021 Spätburgunder Rosé trocken, Stiftungsweingut Freiburg

2020 Maison Rosé „Meisterstück“, Weingut Axel Bauer

2021 Rosé, Herzwerk, Offenburg

2021 EINBLICK Spätburgunder Rosé, trocken, Alde Gott Winzer Schwarzwald eG

2020 Spätburgunder „Alexander“ trocken, Weingut Burkhart

2020 Pino Magma Réserve, Staatsweingut Freiburg

2021 Cuvée Rot „Insider“,Weingut Landerer

2022 Heitlinger Auxerrois VDP. Gutswein, Weingut Heitlinger

2021 Rosé Saignée, Badischer Landwein, trocken, Weingut Maximilian Greiner

2020 Schliengen Cabernet Sauvignon/Merlot „Postillon“ VDP.ORTSWEIN, Weingut Blankenhorn

2011 Dicker Franz Blaufränkisch GG-Jubiläumsweine 770 Jahre, Burg Ravensburg

2020 Tempranillo Früher Vogel, Weingut Nägelsförst

2020 Tamino, BIO-Weingut Maier

2018 Frauenfels, trocken, VDP.Gutswein, Weingut Lämmlin-Schindler

Dirk Brenneisen (Landweingut Brenneisen, Egringen)

Hans-Bert Espe und Silke Wolf (Shelter Winery, Kenzingen)

Johannes Kopp (Weingut Kopp, Sinzheim)

Konrad Salwey (Weingut Salwey, Vogtsburg im Kaiserstuhl)

Bettina Schumann (Weingut Schumann, Endingen am Kaiserstuhl)

Maximilian Greiner (Weingut Greiner, Schliengen)

Peter Wagner (Wagner Weingut, Vogtsburg im Kaiserstuhl)

Axel Bauer (Weingut Axel Bauer, Bühl)

Hanspeter Ziereisen (Weingut Ziereisen, Efringen-Kirchen)

Eva-Maria Köpfer (Weingut Abril, Vogtsburg im Kaiserstuhl)

Daniel Rupp & Claus Burmeister (Weingut Heitlinger, Östringen)

Julian Huber (Weingut Julian Huber, Malterdingen)

Markus Wöhrle (Weingut Wöhrle, Lahr)

Die Finalisten von Badens beste Weine stehen fest, dem vom Genuss-Magazin #heimat Schwarzwald initiierten Weinwettbewerb. Zuvor hatten sich rund 100 Winzer mit zusammen mehr als 150 Weinen um die begehrten Urkunden und Auszeichnungen beworben. Die Finalisten für die vom Fernsehen übertragene Live-Verkostung sind jetzt im Rahmen einer Blindverkostung von den Juroren und Sommeliers Marco Feger, Dina Burkhardt sowie Bruno Craveiro ausgewählt worden.Badens Winzer haben in insgesamt fünf Kategorien Weine eingereicht: Die Kategorie „Neue Rote“ für alle Rotweine außer Spätburgunder, „Rosé-Weine“, weil es in diesem Segment zuletzt immer bessere Qualitäten gab, „Rockin’ Riesling“ für die Königin der Weißweine, „BBQ-Weine“ mit Blick auf den Sommer und „bleifrei genießen“ als Kategorie für die immer beliebter werdenden alkoholfreien Weine, Trauben-Seccos und Trauben-Schorlen. „Wir haben in allen fünf Kategorien viele positive Überraschungen erlebt. Weingüter, die wir noch gar nicht kannten, obwohl sie direkt vor unserer Haustür liegen, haben gezeigt, dass in Baden echt was geht und tolle Weine auf die Flasche kommen“, sagte Marco Feger nach der Blindverkostung.Bei der Weinprämierung am 6. Mai ab 18 Uhr in der Lahrer Bürgerhalle werden die jeweiligen Kategoriesieger vor laufenden Kameras verkostet und gekürt. Eine Jury – aufgeteilt in Zweierteams aus je einem Wein-Profi und einem bekannten Wein-Freund – bewertet die Weine auf der Bühne. Anders als bei der Premiere von Badens beste Weine per Livestream 2021 gibt es dieses Mal eine groß angelegte Awardshow mit Fernsehübertragung (via Baden TV) und Livepublikum. Anschließend laden die Veranstalter zu einer großen Winzerparty mit DJ Hardy aus dem Fröhlich’s Lahr und dem 90er-Jahre Star-DJ Aquagen.Tagsüber findet ab 11 Uhr auf dem Gelände rund um die Eventlocation im Lahrer Bürgerpark ein Outdoor-Weinfestival statt: der erste Lahrer #heimat Weintag. Mit dabei sind Foodtrucks, Weinstände, Fun-Area und Hitradio-Ohr-Bühne. Der Eintritt zum Outdoor-Gelände ist frei, die Tickets für die Live-Verkostung und die Winzerparty gibt es ab 10 Euro über die Website www.badens-beste-weine.de Die Finalistenweine für die Weinprämierung sind:Bleifrei genießenRockin’ RieslingRoséBBQ-WeineNeue RoteBadens Winzer und Newcomer des JahresAm Abend der Weinprämierung werden zusätzlich Badens Winzer und Newcomer des Jahres ausgezeichnet. „Baden steckt voller bemerkenswerter Weinpersönlichkeiten, die wir mit unserer Auszeichnung hervorheben wollen“, so Veranstalter und #heimat Verleger Ulf Tietge. Dazu hat sich die Badens-beste-Weine-Jury bereits im Vorfeld auf eine Shortlist mit den 13 Anwärtern festgelegt:Weitere Informationen zum Event und zur Jury finden Sie online unter badens-beste-weine.de