Bronze beim Deutschen Kochbuchpreis für Heimatküche

der Next Generation aus dem HochschwarzwaldDer Offenburger Verlag team tietge und die Hochschwarzwald Tourismus GmbH haben beim Deutschen Kochbuchpreis einein der Kategorie Deutsche Küche für ihr im Oktober erschienenes Kochbucherhalten. Die Jury lobte vor allem die Zusammenstellung der Rezepte in Verbindung mit den Geschichten der Köche. Die Preisverleihung des unabhängigen Deutschen Kochbuchpreises, die vom Informations- und Rezensionsportal für deutsche Kochbücher kaisergranat.com initiiert wird, fand in diesem Jahr bereits zum dritten Mal im Hamburger Foodlab statt. Das einzige Kriterium: die Qualität des Kochbuches.ährend Jury-Kollegin Tina Hüttl den Ansatz, „die regionale Küche konsequent zu stärken und sie modern weiterzuentwickeln“ lobte. „Das Buchvereint Rezepte der Next Generation, einem Zusammenschluss aus neun befreundeten Köchen, die alle auf ihre eigene Art die regionale Küche modernisieren und weiterentwickeln. Mit dabei sind Volker Hupfer vom Hotel derWaldfrieden in Todtnau, Aline Wimmer-You vom Hotel Adler in Feldberg-Bärental, Matthias Schwer vom Gasthaus Zum Kreuz in St. Märgen, Daniel Frech vom Posthorn in Ühlingen, Lorenz Baschnagel von der Tannenmühle in Grafenhausen, Iván Lagunas Romeo vom Kamino in Häusern, Alexander Maier vom Rössle in Todtmoos, Johannes Dünnebacke vom Hotel Schlehdorn in Feldberg sowie Manuel Schwörer vom Hotel Schwörer in Lenzkirch.gibt es im Buchhandel und im Onlineshop des Verlags unter heimatschwarzwald.de/buecher sowie bei der Hochschwarzwald Tourismus GmbH unter hochschwarzwald.de zu kaufen.Und es gab in Hamburg noch mehr Grund zur Freude bei team tietge: Auch die beiden weiteren Neuerscheinungen des Offenburger Verlags – das #heimat-Kochbuch(Kategorie Vegan-vegetarisch, 4. Platz) undüber die Next-Generation-Pizza der Baden-Badener Kult-Pizzeria Mamma Lina (Kategorie Italien, 5. Platz) – waren für den Deutschen Kochbuchpreis nominiert und landeten am Ende unter den Top Five. Ulf Tietge: „Wir produzieren unsere Kochbücher mit sehr viel Aufwand und Liebe fürs Detail. Dass wir dafür nach nur wenigen Jahren bereits mit den ganz großen Verlagen der Branche gemessen werden, ist für unser Team ein sehr beachtlicher Erfolg.“ISBN: 9783949346040 • team tietge • Hochschwarzwald Tourismus GmbH • 240 Seiten · 29,80€ISBN 978-3-949346-03-3 • 208 Seiten • team tietge • Angelo & Roberto Tortora • Preis 24,80 EuroISBN 978-3-949346-02-6 • 256 Seiten • team tietge • Preis 29,80 EuroMehr Informationen unter www.buecherkueche.de