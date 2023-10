BEST OF ABENDBROT

Der Schwarzwald ist um ein Kochbuch reicher: Am 9. Oktober ist der fünfte Teil der erfolgreichen Kochbuch-Reihe Schwarzwald Reloaded aus dem Tietge-Verlag in Offenburg erschienen. Inzeigen bekannte Köche aus der Region ihre liebsten Vesperrezepte: von pfiffigen Brotaufstrichen über klassische Schwarzwälder Vesperplatten, Ochsenmaulsalat und Dinnele bis hin zu Black-Forest-Sushi. Herausgeber Ulf Tietge sagt dazu: „Schwarzwald Reloaded V ist ein Buch für alle Vesperliebhaber und solche, die am Abend nicht immer nur das gleiche Käsebrot essen wollen.“Das Vesperbuch enthält 76 Rezepte auf 256 Seiten von insgesamt 15 Spitzenköchen aus dem Südwesten. Darunter Volker Hupfer aus dem Restaurantin Todtnau, Daniel Frech aus demin Ühlingen, die Grill- und Barbecue-Meister Gerhard Volk und Heiner Haseidl (Durbach) und Jan Pettke aus derin Achern. Ebenfalls mit dabei ist der Baden-Badener TV-Koch und Bestseller-Autor Ronny Loll und der Räucher-Profi Michael Wickert von Glut & Späne in Freiamt.Schwarzwald Reloaded V ist eine Sammlung an Vesperrezepten, die sich an ihren kulinarischen Wurzeln orientieren und dennoch modern und kreativ daherkommen. „Das Abendessen ist inzwischen in vielen Familien die wichtigste Mahlzeit am Tag und oftmals die einzige, bei der alle zusammenkommen“, weiß Herausgeber Tietge. Deshalb sei ein solches Kochbuch auch längst überfällig. Ergänzt werden die Rezepte durch Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Reportagen, zum Beispiel über das Brotmachen, die Herstellung von Räucherfisch oder die Geschichte der Schwarzwälder Stubede.Das Kochbuch Schwarzwald Reloaded V ist am 9. Oktober 2023 im Tietge-Verlag erschienen. Erhältlich ist es überall im Buchhandel und im Onlineshop des Verlags unter heimatschwarzwald.deDaniel Frech (Ühlingen)Mora Fütterer (Stuttgart)Michael Schulze (Freiburg)Alexander Vogel (Hornberg)Iván Lagunas Romeo (Häusern)Michael Wickert (Freiamt)Maximilian Grether (Kleines Wiesental)Gerhard Volk (Durbach)Heiner Haseidl (Durbach)Volker Hupfer (Todtnau)Ronny Loll (Baden-Baden)Jan Pettke (Achern)Klaus-Werner Wagner (Sasbachwalden)Anton Wagner (Sasbachwalden)Steffen Kimmig (Kehl)