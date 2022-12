Ausgewählt aus mehr als 100.000 Einreichungen aus 230 Ländern und Regionen: Drei Auszeichnungen beim Gourmand Cookbook Award für team tietge

Deutschlands bestes regionales Kochbuch, Deutschlands bestes italienisches Kochbuch und Deutschlands bestes vegetarisches Kochbuch kommen aus Offenburg

Beim weltweit größten Kochbuchwettbewerb, dem Gourmand Cookbook Award 2023 ist der Offenburger Verlag team tietge gleich mit mehreren Awards geehrt worden. Das Veggie-Kochbuch Schwarzwald Reloaded IV hat für Deutschland die Kategorie Best Vegan Cookbook gewonnen.



Das im Herbst bei Tietge erschienene Pizza con Amore der Baden-Badener Schwarzwald-Neapolitaner Angelo und Roberto Tortora hat in der Kategorie Best Italian Cookbook gewonnen.



Die Hochschwarzwälder Heimatküche ist in der deutschen Kategorie Best Regional Cookbook ausgezeichnet worden. Mit diesen Auszeichnungen hat sich der Verlag für die Teilnahme am Wettbewerb Gourmand World Cookbook Awards 2023 in Angkor (Kambodscha) und Umeå (Schweden) qualifiziert.



Der Offenburger Verlag team tietge hat beim größten Kochbuch-Award der Welt gleich drei Kategorien gewonnen: als Deutschlands bestes regionales Kochbuch, als beste Veggie-Kochbuch und mit dem besten deutschen Buch in der Kategorie italienische Küche.



Der Gourmand Cookbook Award wurde 1995 von Edouard Cointreau ins Leben gerufen und wird seitdem jährlich verliehen. Er gibt einen globalen Überblick darüber, was die Kochbuchwelt in Sachen Food und Getränken im jeweiligen Jahr zu bieten hat. Dieses Jahr wurden aus mehr als 100.000 Einsendungen aus 230 Regionen und Ländern die drei Neuerscheinungen Schwarzwald Reloaded IV, Pizza con Amore und Heimatküche ausgewählt und prämiert. Damit hat sich der Verlag für die World Cookbook Awards 2023 qualifiziert.



Für die Herausgeber der Bücher ist der Award eine Bestätigung, dass regionale Küche, fleischlose Ernährung und gleichzeitig kulinarische Traditionen eine hohe Relevanz besitzen. „Wir freuen uns, dass die Geschichten rund um unsere neun Hochschwarzwälder Heimatköche, die Schwarzwälder Sterneköche, die sich an vegan-vegetarische Rezepte gewagt haben und die Tortora-Brüder aus Baden-Baden so viel Anklang bei der Bewertung gefunden haben. Alle drei Bücher haben den Grundgedanken, die Traditionen einerseits der Familie oder andererseits unserer wertgeschätzten Heimat zu bewahren und zu modernisieren und weiterzuentwickeln“, sagte Verleger Ulf Tietge von team tietge.



Das Buch Heimatküche vereint Rezepte der Next Generation, einem Zusammenschluss aus neun befreundeten Köchen aus dem Hochschwarzwald, die alle auf ihre eigene Art die regionale Küche modernisieren und weiterentwickeln. Mit dabei sind Volker Hupfer vom Hotel derWaldfrieden in Todtnau, Aline Wimmer-You vom Hotel Adler in Feldberg-Bärental, Matthias Schwer vom Gasthaus Zum Kreuz in St. Märgen, Daniel Frech vom Posthorn in Ühlingen, Lorenz Baschnagel von der Tannenmühle in Grafenhausen, Iván Lagunas Romeo vom Kamino in Häusern, Alexander Maier vom Rössle in Todtmoos, Johannes Dünnebacke vom Hotel Schlehdorn in Feldberg sowie Manuel Schwörer vom Hotel Schwörer in Lenzkirch.



Schwarzwald Reloaded IV ist für Liebhaber der Schwarzwaldküche, die ohne Fisch oder Fleisch genießen wollen! Unter den Köchen sind unter anderem der Lahrer Sternekoch Daniel Fehrenbacher und die aus Freudenstadt stammende Fernsehköchin Zora Klipp. Dazu Volker Hupfer aus Todtnau mit seinem Grünen Michelin-Stern und die vom SWR bekannte Patissière Lisa Rudiger. Gemeinsam mit den beiden Koch-des-Jahres-Finalisten Mario Aliberto und Francesco d’Agostino kochen und brutzeln sie sich mit vegan-vegetarisch Köstlichkeiten durch die Jahreszeiten. Dazu gibt es lesenswerte Reportagen und eine Kochschule mit Tipps und Anleitungen und viele Basics der vegetarisch-veganen Küche.



Pizza con Amore ist für alle Pizzaliebhaber! Die beiden Mamma-Lina Brüder Angelo und Roberto, die in Baden-Baden die Kult-Pizzeria ‘87 Mamma Lina führen, und ihr Vater Carmine Tortora gehen in ihrem Kochbuch auf eine Reise in die neapolitanische Pizza-Welt. Neben herausragenden klassischen und avantgardistischen Rezepten erzählen die drei auch etwas über die wichtigsten Zutaten, Zubereitungsschritte und nehmen ihre Leser mit auf eine Spurensuche in ihre Heimat.



Die drei Auszeichnungen mit dem Gourmond Award sind nach dem Preis der Gastronomischen Akademie Deutschlands am Rand der Frankfurter Buchmesse und der Auszeichnung beim Deutschen Kochbuchpreis in Hamburg der dritte große Erfolg in wenigen Wochen für den erst 2009 gegründeten Verlag. Zum Geheimnis dieses Erfolgs sagt Verleger Ulf Tietge: „Wir produzieren unsere Kochbücher mit sehr viel Aufwand und Liebe fürs Detail. Es freut mich vor allem fürs Team und alle Beteiligten, dass diese Arbeit so anerkannt wird!“