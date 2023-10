Abriss der Seehotel-Ruine in Achern

Das Seehotel am Achernsee wird abgerissen. Für Acherns Oberbürgermeister Klaus Muttach ein Grund zur Freude. „Nach Aufgabe der Nutzung als Hotel ist das Gebäude immer mehr verfallen und im Umfeld des schönen Achernsees mit Badestelle und Campingplatz zum Schandfleck geworden. Ich bin froh, dass dieser unansehnliche Zustand mit dem Abbruch durch die Grossmann Group jetzt beendet wird.“



Das ehemalige Seehotel am Achernsee steht seit 25 Jahren leer. Grossmann dazu: „Ich träume seit mehr als 20 Jahren davon, diese Immobilie entweder zu revitalisieren oder abzureißen. Der Achernsee ist so schön und hat einen so hohen Freizeitwert – nur gibt es hier eben diese Ruine. Ich freue mich, dass wir das jetzt angehen.“ Eine Rolle dabei haben wohl auch Sicherheitsaspekte gespielt. In der baufälligen Ruine hatten sich zuletzt vermehrt Jugendliche aufgehalten und in Gefahr gebracht.



Investor Jürgen Grossmann hat auch eine Sanierung des Gebäudes prüfen lassen, mit negativem Ergebnis: Die Bausubstanz ist zu marode. Grossmann. „Mir ist wichtig, dass wir die Fläche jetzt so vorbereiten, dass sie gut in die attraktive Umgebung mit dem Achernsee und dem Campingplatz passt – und dass wir nicht warten, bis ein Investor und ein Hotelbetreiber gefunden sind.“ Bis Jahresende 2023 sollen die Abrissarbeiten abgeschlossen sein, insgesamt sollen am Achernsee bis zu 30 Millionen Euro in die touristische Entwicklung dieser Destination investiert werden. Diese Pläne hatte Grossmann schon im Herbst 2017 mit dem Gemeinderat abgestimmt.



Der Abriss des alten Seehotels ist nun der nächste Schritt. Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1968. Nach seinem ersten Leben als Hotel beherbergte es von 1992 bis 1997 Asylbewerber und stand seither leer. Die Grossmann Group hatte vor sechs Jahren bereits ein 80.000 Quadratmeter großes Gelände am Achernsee erworben und gemeinsam mit Projektleiter Christof Birkhofer ein Bebauungsplanverfahren in Angriff genommen, das 2022 erfolgreich abgeschlossen worden ist. Der Bebauungsplan beinhaltet auch eine Fläche für ein neues Seehotel in der Größenordnung von 200 Betten. Birkhofer sagt: „Im Rahmen der Maßnahmen auf der Fläche ist der Abbruch der Hotelruine der erste große Schritt.“



Oberbürgermeister Muttach begrüßt Grossmanns Entscheidung, die Seehotel-Ruine jetzt zügig abzureißen: „Jürgen Grossmann hat dem Gemeinderat ein umfassendes Konzept für eine zukunftsfähige Neugestaltung des Areals Seehotel und den Betrieb eines attraktiven Campingplatzes vorgelegt. Ich freue mich, dass nach einer intensiven Planungsphase mit dem Abbruch des Seehotels der erste Schritt für die Umsetzung getan wird.“



Mit den Abbrucharbeiten wurde das Unternehmen Rino Bau und Transport aus Renchen beauftragt. Das Baumaterial wird vor Ort mit dem Brecher aufgearbeitet und soll dem Kreislauf-Gedanken folgend, so weit wie möglich für einen späteren Neubau wiederverwendet werden.



Die Grossmann Group und Birkhofer arbeiten am Achernsee mit der ökologischen Begleitung durch das Heidelberger Umweltinstitut Weibel und Ness. Als ökologische Maßnahme wurden auf dem Gelände etwa Nistkästen für Fledermäuse angebracht.