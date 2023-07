Tie Solution spendet T-Shirts

Tie Solution GmbH

Die Tie Solution GmbH bietet Ihnen Halstücher, Schals, Mode Krawatten, Logokrawatten, Firmenkrawatten, Winterschals und Mitzahs (Twillys) in den Farben des Unternehmens mit oder ohne Logo Ihres Unternehmens.



Wir zählen zu den führenden Herstellern von Halstüchern, Schals, Krawatten, Tüchern, Logo Krawatten, Firmenkrawatten, Winterschals- und Schals für die Bereiche Mode, Merchandising und Corporate Identity. Tücher und LogoKrawatten im Corporate Identity Design stellen bei Messen oder generell als Firmenkrawatten oder Firmen halstücher eine elegante Möglichkeit der Firmenzugehörigkeit dar.



Wir produzieren für Modeunternehmen, Airlines, Banken, Automobilbauer, Werbeagenturen, Messen, Getränkehersteller, Vereine, Sport Verbände, etc. Innovative Produkt- und Service-Lösungen, sowie weltweiter Vertrieb zeichnen uns aus.



Durch unsere Weberein für Krawatten, Schals und Tücher in Como Italien und bei Barcelona Spanien bieten wir qualitativ hochwertige Ausführungen von Polyester bis hin zu Reiner Seide. Darüber hinaus garantieren wir durch unsere Produktionsstandorte kurze Reaktionszeiten (ab 2 Wochen). Durch unsere Weberei in Asien verschaffen wir Ihnen natürlich bei gleichbleibender Qualität wie in Europa eine große Budget Reduzierung. Lieferzeit beträgt dann ab 4 Wochen.

