Von Schweizern erneut zur Nr. 1 unter den Feriendestinationen gewählt

Das Tessin wurde zum vierten Mal in Folge zur vertrauenswürdigsten Schweizer Ferienregion gewählt. Im Rahmen der renommierten Studie Trusted Brands 2025 von Reader’s Digest und dem Marktforschungsinstitut Dialego wählten Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten das Tessin mit 125 Stimmen auf Platz 1 – vor dem Wallis und Graubünden.



Insgesamt wurden 15 Branchen untersucht – darunter auch die Kategorie Schweizer Ferienregionen/Orte, die mit 62 % Gesamtvertrauen den zweiten Platz aller Branchen belegt.



Die Befragten schätzen am Tessin vor allem die Reputation und das Prestige (60 %), die Qualität (59 %), sowie die Fähigkeit, Bedürfnisse zu erfüllen (58 %). Auch Serviceorientierung (56 %), Innovationskraft (52 %), Preis-Leistungs-Verhältnis (51 %) und Umweltschutz (48 %) tragen zur hohen Vertrauenswürdigkeit bei.



„Diese erneute Auszeichnung ist eine grosse Ehre und gleichzeitig ein starkes Zeichen dafür, dass das Tessin bei den Menschen bleibende Eindrücke hinterlässt, sei es durch unsere Gastfreundschaft, unsere Qualität oder unsere landschaftliche Vielfalt“, sagt Angelo Trotta, Direktor von Ticino Turismo. „Sie bestätigt den nachhaltigen Weg, den das Tessin seit Jahren geht, um sich als authentische, hochwertige und gleichzeitig innovative Ferienregion zu positionieren.“



Wer ins Tessin reist und in einem der rund 500 Partnerbetriebe übernachtet, profitiert vom Ticino Ticket. Es ermöglicht Gästen, während ihres gesamten Aufenthalts kostenlos die öffentlichen Verkehrsmittel in der Region zu nutzen. Die ideale Voraussetzung für einen umweltbewussten Fussabdruck.

