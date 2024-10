Vom Aufsteiger im Tessin zum Schweizer Koch des Jahres 2025 – Die Erfolgsgeschichte des Marco Campanella

Der Deutsch-Italiener wächst am Bodensee auf und hilft seit Kindheitstagen im Restaurant der Eltern in der Küche mit. Nach seiner Kochausbildung sammelt er Erfahrung bei einigen der besten Köche wie Marco Dalsass oder Rolf Fliegauf. Er verfeinert sein Handwerk als Chef de Partie schliesslich bei Andreas Caminda auf Schloss Schauenstein.Jetzt reiht er sich in den elitären Kreis der 19 Gault Millau Punkte Köche ein und wartet weiterhin mit 2 Michelin Sternen auf.Die Gerichte von Marco Campanella sind ein lebendiges Kunstwerk. Er verwendet vorwiegend lokale und regionale Zutaten, die die Essenz des Lago Maggiore und des Vallemaggia einfangen, wodurch jedes Gericht eine Geschichte voller Farbe und Geschmack erzählt. «Obwohl ich eine weltoffene Küche pflege, ist es mir ein Anliegen, die Zutaten so zu verarbeiten, dass sie für unsere Gäste auf dem Teller erkennbar und vertraut bleiben», so Campanella.Seine Gaumenfreuden spiegeln so auch häufig die Farben des Tessins, die Colori del Ticino wider, sei es in Verbindung mit dem Brissago Blue, dem Chestnut Brown, aber auch dem Lugano Sunset Orange, um nur einige zu nennen.Wir sind gespannt auf die Verbindung seiner Farben mit den Frühlingsfarben des Tessins, wenn Marco Campanella ab Ostern 2025 im Restaurant La Brezza des Eden Roc nach umfangreichen und der Nachhaltigkeit entsprechenden Renovierungen seine Gäste wieder verwöhnt.Für weitere Informationen: Ticino Stories