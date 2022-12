Mediterranes Flair in verschneiter Kulisse

Auf eine kleine Zeitreise begeben sich Telemark-Fans am 4. und 5. März 2023 beim nostalgischen „Telemarkada al Nara“, wenn Männer und Frauen in historischen Kleidern sowie dem klassischen Holzstock und -ski mit dynamischen Schwüngen die Piste hinuntersausen. Die ursprünglich aus Norwegen stammende „Knie-runter-Ferse-hoch-Skitechnik“ hat sich in den vergangenen Jahren auch in der Schweiz etabliert. Kein Wunder, denn diese attraktive Wintersportart ist ideal für Menschen, die sich gerne in der Natur bewegen und ein gewisses Mass an Kraft, Ausdauer, Koordinations- und Gleichgewichtsvermögen mitbringen. Wer die traditionelle Skitechnik in der verschneiten Kulisse des Bleniotals selbst ausprobieren möchte, hat sonntags Gelegenheit dazu. Der Telemark Club Ticino stellt die Ausrüstung kostenfrei zur Verfügung und gibt eine Einweisung, wie Telemarker den Berg elegant bezwingen. ticino.ch/telemarkada

Eine Oase der Ruhe finden Familien, Paare und Sportbegeisterte im Relais Lucomagno in Olivone. Das komplett renovierte und im Juli 2022 neu eröffnete Hotel verfügt über 23 Zimmer unterschiedlicher Grösse und jeweils mit Bad, zum Teil mit Sitzecke und Kochnische. In der wohligen Atmosphäre der familiengeführten Unterkunft gestalten Gäste ihren Aufenthalt nach individuellem Bedarf. In den beiden hauseigenen Restaurants zaubern drei Köche hochwertige Gerichte aus lokalen Produkten und verwöhnen Tessin-Urlauber ihren Spezialitäten. Im Herzen des „Valle del Sole“ gelegen, ist das familiengeführte Hotel das ganze Jahr über ein idealer Ausgangspunkt für eine Vielzahl an sportlichen Aktivitäten. Als Partner von Base Camp Ticino können Gäste mit erfahrenen Führern die umliegenden Berge kennenlernen und auf Wunsch Sportarten erlernen oder vertiefen. ticino.ch/relais-lucomagno Mit ihrer zweiten Off-Season-Ausgabe geht die Wake Inn Beach Bar in Tenero am Lago Maggiore bereits seit 29. Oktober 2022 in die Wintersaison. Der Hotspot für Wassersportler bietet hartgesottenen Kajak- und Stand-Up-Paddlern die Möglichkeit, auch in der kalten Jahreszeit Equipment auszuleihen und sich im Anschluss bei heissen Getränken und Speisen aufzuwärmen. Für Spaziergänger, die ab Locarno auf dem einstündigen Fussmarsch entlang des Sentiero delle Rive unterwegs sind, bietet der lässige Treffpunkt am See eine willkommene Anlaufstelle, um sich bei Käsefondue-Spezialitäten für den Rückweg zu stärken, die Wintersonne zu geniessen und die entspannte Ruhe auf sich wirken zu lassen. ticino.ch/wakeinn-winteredition

Anstossen unter dem winterlichen Tessiner Nachthimmel, Schlittschuh laufen auf der kunstvoll dekorierten Eisbahn und kulinarische Spezialitäten in den umliegenden Iglus verkosten, während man einem der zahlreichen Live-Konzerte lauscht: So klingt Locarno On Ice auf der Piazza Grande im Herzen der gleichnamigen Schweizer Stadt. Das Event rund um die festlich in Szene gesetzte Eisfläche hat sich mit seiner wohligen Atmosphäre bei Einheimischen wie Gästen als beliebter Treffpunkt in der Tessiner Adventszeit etabliert. „Locarno on Ice“ ist noch bis 8. Januar 2023 täglich geöffnet. Der Eintritt ist frei, der Zugang zur Eisfläche gebührenpflichtig. ticino.ch/locarnoonice „Natale in Piazza“ heisst die Veranstaltung, mit der die Stadt Lugano die Adventszeit einläutet. Vom 1. Dezember an, wenn auf der Piazza della Riforma die Lichter des grossen Weihnachtsbaums angezündet werden, eröffnet der traditionelle Weihnachtsmarkt mit mehr 60 Holzchalets, die lokale Handwerksprodukte und allerlei Dekoratives anbieten. Für den genüsslichen Ausklang sorgen Tessiner Chefköche mit kulinarischen Spezialitäten sowie hervorragenden Heiss- und Kaltgetränken. Ein weiteres Highlight, nicht nur für die Kleinen, ist der Zauberwald im Parco Ciani unweit des Stadtzentrums mit Lichterpfaden durch Bäume und Blumenbeete sowie digitalen Aktionen mit vielen Überraschungspreisen. Unter dem Motto „Christmas is in the air“ bietet Lugano City Tour zwischen 3. Dezember 2022 und 7. Januar 2023 immer samstags von 10.30 bis 12.30 Uhr eine kostenlose Entdeckungsreise durch die weihnachtliche Atmosphäre und die verborgenen Winkel der Tessiner Stadt an. ticino.ch/natale-in-piazza

Das MASI-Lugano präsentiert bis 8. Januar 2023 Sylvie und Jorge Helfts aussergewöhnliche Sammlung aus Zeichnungen und Stichen von Paul Klee, einem der bekanntesten deutschen Künstler der Zwischenkriegszeit. Die Kollektion, die zum ersten Mal als Ganzes im musealen Kontext ausgestellt wird, umfasst etwa 70 Werke, darunter Bleistift-, Feder- und Pastellzeichnungen, Aquarelle, Radierungen sowie Lithografien, die einen weiten Zeitraum der Produktion des Künstlers von 1914 bis zu seinem Tod im Jahr 1940 abdecken. Die in der Ausstellung gezeigten Bilder verdeutlichen ein entscheidendes Element seiner Arbeit: die Bedeutung, die Klee der Zeichnung und der Linie als wesentlichem Ausgangspunkt für die visuelle Umsetzung einer Idee beimass. ticino.ch/paulklee-masi Am südlichsten Zipfel der Schweiz gelegen, erstreckt sich die Region Mendrisiotto bis zur Grenze nach Italien. Das Landschaftsbild prägen sanfte Hügel, die von dichten Reben überwachsen sind. Wunderbare Spaziergänge durch die Weinberge oder eine Degustation in einer der renommierten Weinkellereien der Region machen den Aufenthalt zum besonderen Erlebnis. Ein wichtiger Treffpunkt für Liebhaber besonderer Tropfen: das erste Weinhotel im Tessin „Conca Bella Boutique Hotel & Wine Experience“, das seit 38 Jahren von der Familie Montereale geführt wird und das neben seinen Gästen mehr als 4.000 Flaschen edelster Weine beherbergt. Das kleine Juwel bietet 17 moderne, gemütliche Zimmer sowie ein eigenes Restaurant. In den renovierten Räumlichkeiten serviert ein neues Küchenteam Spezialitäten aus lokalen und saisonalen Produkten. ticino.ch/concabella-wineexperience

Seit 4. November 2022 können sich Architekturliebhaber im „Teatro dell` architettura Mendrisio“, das von Mario Botta auf dem Campus der Accademia di architettura – Università della Svizzera italiana realisiert wurde, von den komplexen Werken André Corboz begeistern lassen. Die Ausstellung gibt Einblicke in die Arbeitsmethoden und Erzählstrategien des aus Genf stammenden Kunst- und Stadthistorikers und thematisiert seine Tätigkeit als Kulturkritiker, Schriftsteller und Ausbilder von Historikern sowie Architekten. Dabei geht es um zwei Hauptthemen: Wie man das Territorium liest und Wissensproduktion und Geschichtsschreibung deutet. Diese Unterscheidung hebt einerseits Corboz' Beiträge zum Diskurs über Landschaft und Stadtentwicklung hervor und veranschaulicht andererseits die Entwicklung eines Historikers, der sich durch mehrere Disziplinen bewegte. ticino.ch/arcusi