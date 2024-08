Ein Hauch von Neuigkeiten aus dem Tessin

Das Tessin birgt versteckte Schätze, in denen Gastfreundschaft mit gastronomischer Exzellenz und Raffinesse verschmilzt. Es wird durch eine Reihe neuer Eröffnungen und Renovierungen erneuert, bei denen Designhotels und Restaurants im Mittelpunkt stehen, deren geheime Zutaten lokale Produkte, die Wertschätzung der Region und eine ausgewogene Mischung aus Tradition und Innovation sind. Die gemütlichen Unterkünfte in Kombination mit den angebotenen kulinarischen Erlebnissen laden dazu ein, verschiedene Ecken des Tessins auf authentische Weise zu erleben und dabei die lokale Geschichte und Tradition optimal zu würdigen.Neue Hotels ergänzen das Angebot in Locarno und UmgebungIn der Innenstadt von Locarno weht ein frischer Wind. An der Stelle eines historischen Treffpunkts hat kürzlich das Seven Town House Boutique Hotel eröffnet, ein Angebot, das urbanes Design, Komfort und Stil vereint. Das Smart Hotel, bei dem Check-in und Check-out selbstständig durchgeführt werden können, bietet für jede Buchung einen kostenlosen Eintritt ins Lido von Ascona. Es liegt unter den Arkaden, nur wenige Schritte von der Piazza Grande entfernt, ist leicht vom Bahnhof aus erreichbar und bietet 16 Zimmer, die im urbanen, minimalistischen Stil eingerichtet sind. Der Aufenthalt ermöglicht es Ihnen, sich nicht nur von der Atmosphäre des Hotels selbst, sondern auch von den Köstlichkeiten verwöhnen zu lassen, die Sie im Erdgeschoss in der Bottega del Gusto oder in den anderen sechs von Seven betriebenen Restaurants in Ascona genießen können. Aufregung herrscht auch über zwei weitere Eröffnungen im 2024. Zum Beispiel das Hotel Hampton by Hilton in Losone, das hundert Zimmer bietet und eine haustierfreundliche Oase ist, in der man die Natur und Entspannung genießen kann. Die Einrichtung passt gut zu Geschäftsreisen und Veranstaltungen, dank eines multifunktionalen Saals und der Möglichkeit, Zimmer für Gruppen von Gästen zu buchen. Im Hotel Dorint Resort & SPA in Riazzino (Eröffnung Oktober 2024) tauchen Herz und Seele in einen Zustand purer Entspannung ein, begleitet von einem Zyklus aus „Essen, Schlafen und Wiederholen“. Das Resort bietet einen Wellnessbereich, ein Restaurant und ist inmitten der Landschaft gelegen, wo man den Wunsch nach neuen, bezaubernden Orten in der Natur stillen kann. Hier regieren Eleganz und Raffinesse. Es gehört zur Welt des Luxus und bietet verschiedene Annehmlichkeiten, darunter die Nähe zum Bahnhof (nur 100 Meter entfernt), zum Lago Maggiore (3 km entfernt) und zum Zentrum von Locarno (7 km entfernt). Es ist auch eine ideale Wahl für Kongresse und Veranstaltungen.Entspannen und lokale Köstlichkeiten am Luganersee genießenAuch im Raum Lugano gibt es Neuigkeiten: Das B5 Boutique Hotel ist ein wahres Refugium für Kunst und Design im Herzen von Lugano, in dem Alexandra und Daniel ihre Gäste in einer eleganten, raffinierten, modernen und nachhaltigen Atmosphäre willkommen heißen. Trotz der Nähe zum städtischen Leben wird der hektische Rhythmus hinter sich gelassen, was es ermöglicht, sich zu entspannen und den Kopf von Gedanken zu befreien. Die Besitzer bieten Produkte aus der Region an, die in einem Umfeld genossen werden können, in dem man sich verwöhnen lassen kann. In der Region Lugano, aber auf einer erhöhten Lage in Vico Morcote, wurde kürzlich ein gastronomisches Juwel wiedereröffnet, das Sorgfalt bis ins kleinste Detail feiert. Es handelt sich um La Sorgente in Vico Morcote, das an das Relais Castello di Morcote grenzt und das Familienweingut Tenuta Castello di Morcote ergänzt. Hier können Sie die feinen Köstlichkeiten des Küchenchefs Francesco Sangalli genießen, die den Rhythmus der Jahreszeiten folgen und sich der Verfügbarkeit lokaler Ressourcen anpassen. Mit 20 Plätzen kümmert sich das kleine Unternehmen La Sorgente um seine Gäste, indem es sie mit raffinierten und gleichzeitig nachhaltigen Kochtechniken verwöhnt, die Gerichte bieten, die die Region und die lokalen Bauernhöfe aufwerten. tcn.to/b5-boutique-hotel Auf der Suche nach sich selbst und guter Küche im BleniotalEin Ort der Gastfreundschaft, aber nicht nur das. Casa Gatti in Motto im Bleniotal ist eine familiäre Pension, in der Gastfreundschaft, Einfachheit und Gelassenheit, aber auch einzigartige gastronomische Erlebnisse an der Tagesordnung stehen. Die beiden Betreiber sind Debby, deren Motivation es ist, ein Stück des Lebenswegs mit ihren Gästen zu teilen, und Bik, der in der mediterranen Küche verwurzelt ist und lokale und saisonale Produkte liebt. Nach seiner Arbeit als privater Küchenchef beschloss er, sich der Küche seines gemütlichen Hauses zu widmen, um ein intimes und charmantes Erlebnis zu bieten. Casa Gatti ist der perfekte Ort, um Gastronomie und Wohlbefinden zu vereinen. Neben der Küche, die monatliche Menüs bis ins kleinste Detail ausarbeitet, werden Aktivitäten wie Yoga-Kurse und -Retreats, Massagekurse, Schreib- und Malkurse sowie Teambuilding angeboten. Kurz gesagt, das perfekte Zusammenspiel für diejenigen, die Frieden inmitten der Natur finden möchten, während sie sich von einer einzigartigen Küche verwöhnen lassen, die vor ihrer Ankunft im Bleniotal die Welt bereist hat. Nicht weit entfernt sticht die Wiedereröffnung des Restaurants 3Vie nach einer umfangreichen Renovierung hervor. Auch hier werden sowohl die Region als auch ihre lokalen Zutaten mit einem Hauch von Internationalität gefeiert. Alessia und Baldo sind die Köche, die die Gäste willkommen heißen und sie auf eine Geschmacksreise mitnehmen, die das Wesen einiger der besten Küchen der Welt einfängt. Ob auf einer Wanderung oder um die Ruhe des Bleniotals zu genießen, im 3Vie finden Sie ein gepflegtes, elegantes und charmantes Design. Das Menü des Restaurants wird Sie auf die Reisen der Köche entführen.Eine alte Villa erblüht zu neuem Leben und ein neuer Stern leuchtet im Süden des TessinsIm Mendrisiotto in Brusino wurde eine alte Villa restauriert und in das B&B Villa Patria verwandelt. Die Einrichtung überlässt nichts dem Zufall: Sie legt Wert auf einen langsamen Lebensstil, die malerische Landschaft, die man von dem Haus am See aus genießen kann, und die ungestörte Ruhe, die man in einem der sieben Zimmer des historischen Gebäudes genießen kann. Villa Patria verkörpert eine Vision, die auf Einfachheit, Organik und Harmonie ausgerichtet ist. Die Villa Patria befindet sich am Ufer des Luganersees, einem wahren Haus am See. Hier können Sie die Zeit anhalten, um ein erfrischendes Bad zu nehmen, einen wohlverdienten Moment der Entspannung zu genießen, den Sonnenuntergang auf einem Stand-Up-Paddle zu erleben, faszinierende Orte in der Region zu erkunden, indem Sie eine der angebotenen Wanderungen wählen, oder ein Gericht zu genießen, das die Geschichte der Region und ihrer Rohstoffe erzählt. In Castel San Pietro finden wir das Cuntitt, eine historische und elegante Osteria-Enothek. Eine bereits bekannte und etablierte Realität, die im letzten Jahr mit einem Michelin-Stern und 16 Punkten von Gault&Millau Schweiz ausgezeichnet wurde. Es ist auch Teil von Les Grandes Tables Suisses. Umgeben von eleganten Weinbergen befindet sich die Osteria innerhalb der Mauern eines alten Bauernhauses. Die Gerichte des Küchenchefs Federico Palladino werden mit ausgewählten und sorgfältig ausgesuchten Zutaten zubereitet und bieten eine Reise in die Authentizität der Region und die Geschichte, die in den Mauern des Bauernhauses steckt. Die wunderschöne Enothek bietet eine Weinauswahl, die jeden Wunsch erfüllt. Auch das Weinangebot folgt einem historischen roten Faden, der raffiniert und von purem Genuss ist und sich perfekt mit den Gerichten des Küchenchefs verbindet.