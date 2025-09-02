Thomas Wüst´s Expertentipps für Führungskräfte im Verkauf
Berätst du nur – oder verkaufst du auch?
Dringlichkeit erzeugen, ohne den Kunden unter Druck zu setzen
In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit, geopolitischer Krisen und raschen Wandels verstärkt sich das Beharrungsvermögen. Kunden verschieben Entscheidungen, zögern Investitionen hinaus und priorisieren nur das, was wirklich dringend ist.
Viele Verkäufer reagieren darauf mit mehr Einsatz: Sie investieren mehr Zeit in Beratung, entwickeln maßgeschneiderte Angebote, versuchen, alle Einwände zu entkräften. Das ist gut und wichtig – aber oft nicht genug. Denn auch das perfekte Angebot kommt nicht an, wenn es für den Kunden gefühlt nicht dringend ist. Der Nutzen kann groß sein – aber wenn er nicht jetzt relevant erscheint, rutscht das Angebot auf der Prioritätenliste ganz nach unten.
Die Lösung liegt darin, gezielt Dringlichkeit zu erzeugen – nicht durch Druck oder Angstmache, sondern durch kluge, authentische Verkaufsführung. Erfolgreiche Verkäufer schaffen es, dem Kunden zu zeigen, warum gerade jetzt der richtige Moment zum Handeln ist. Sie machen klar, welche Konsequenzen das Zögern haben kann, welche Chancen bei Untätigkeit verloren gehen und welche Vorteile sich durch sofortiges Handeln ergeben.
Auf den folgenden Seiten im Coaching-Brief sehen Sie, wie Sie ein Gefühl der positiven Dringlichkeit aufbauen können, das Kaufentscheidungen beschleunigt. Denn in der heutigen Vertriebsrealität reicht gute Beratung allein nicht mehr aus – sie muss begleitet sein von der Fähigkeit, Relevanz und Zeit-druck überzeugend zu vermitteln. Wer das meistert, wird auch in diesen Zeiten nicht nur beraten, sondern auch mehr verkaufen.
Meine Anregung heute deshalb:
Versuchen Sie, Dringlichkeit zu erzeugen, ohne den Kunden unangenehm unter Druck zu setzen. Zu offensichtlicher Verkaufsdruck könnte Ablehnung bewirken. Ideal ist es, wenn Sie das Gefühl erzeugen, dass das Zusammentreffen mit dem Kunden eine glückliche Fügung ist und man jetzt gemeinsam etwas Großes erreichen oder Schlimmes abwenden kann.
Zur Person - Als selbstständig tätiger Verkaufstrainer, Berater und Coach unterstützt der Verkaufsexperte Thomas Wüst Unternehmen bei der Optimierung ihrer Vertriebsprozesse und bei der Erreichung ihrer Vertriebsziele. Seine Zielgruppe sind alle Unternehmen, die vom Verkauf ihrer Produkte und Dienstleistungen profitieren, ihre Marktposition behaupten oder ausbauen möchten. Das bedeutet: Kleinfirmen, Mittelständler und Großunternehmen, Handwerksbetriebe und Dienstleister.
Sein Kredo lautet: „Ich will mit meiner Leidenschaft für Verkauf und meiner mittlerweile über 25 Jahre langen praktischen Erfahrung in Verkauf und Führung in verschiedenen Branchen Menschen helfen ihre Leistung zu verbessern, um sich beruflich und persönlich weiter zu entwickeln. Unternehmen verhelfe ich dadurch zu mehr Umsatz, mehr Erfolg, motivierten Mitarbeitern und zufriedenen Stammkunden.“
