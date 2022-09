Wintersemester 2022/23 an der Theologischen Hochschule Friedensau beginnt

Das Wintersemester 2022/23 beginnt an der Theologischen Hochschule Friedensau am 10. Oktober 2022. Der Tag ist für die neuen Studentinnen und Studenten zeitlich eng getaktet. Um 9.00 Uhr werden die Neuen in der Friedensauer Kapelle mit einem Grußwort des Rektors Prof. Dr. phil. Roland Fischer willkommen geheißen. Danach startet das Einschreibeprozedere.Am Abend sind die neuen Studierenden sowie die Dozentinnen und Dozenten der Hochschule zum traditionellen kulinarischen Welcome-Dinner in die Kulturscheune eingeladen. Es ist die Gelegenheit, um einander als Erst-Semester und auch die Lehrenden etwas näher kennen­zulernen.61 Studierende beginnen ihr Studium zum Wintersemester 2022/23 an der ThHF im B.A.-Studiengang Theologie sowie in den Masterstudiengängen International Social Sciences, Counseling, in den deutsch- und englischsprachigen Studiengängen Theologie sowie im Kurs ‚Deutsch als Fremdsprache‘. Das entspricht einer Steigerung der Studierendenzahlen um rund 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die neuen Studierenden kommen aus 26 verschiedenen Ländern: aus Äthiopien, Brasilien, Burundi, China, Deutschland, Elfenbeinküste, Ghana, Japan, Kamerun, Kenia, Kongo, Kroatien, Mali, Mexiko, Myanmar, Nigeria, Rumänien, Sambia, Schweden, der Schweiz, Spanien, Süd-Sudan, Tansania, Togo, der Ukraine und den USA.Zeitgleich starten neun Teilnehmer ein „1Year4Jesus“; dies ist ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ), das jungen Menschen nach ihrem Schulabschluss die Möglichkeit gibt, sich sozial-diakonisch und missionarisch in lokalen, aber auch in überregionalen Projekten zu engagieren. Erste theoretische und praktische Grundlagen erhalten sie in bestimmten Zeitabständen im Laufe des Jahres an der Theologischen Hochschule Friedensau.Die Theologische Hochschule Friedensau ist eine staatlich anerkannte Hochschule in Träger­schaft der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Hier können neun B.A.- und M.A.-Studiengänge – zum Teil berufsbegleitend und in Teilzeit – in den Fachbereichen Christliches Sozialwesen und Theologie sowie ein Kurs ‚Deutsch als Fremdsprache‘ belegt werden. Mehr als 30 Nationen leben in Friedensau. Studieninteressierte können sich zu Schnuppertagen anmelden und das Leben im Hörsaal und auf dem Campus kennenlernen: https:// www.thh-friedensau.de