Ein neuer Grundkurs „Kleingruppenleitung“ (online) beginnt – bitte jetzt anmelden!

Am 8. November 2022, 19.00 Uhr, startet das Arthur-Daniells-Institut für Missions­wissenschaften wieder einen Grundkurs für Leiter von Kleingruppen. Mit dem Kurs angesprochen werden Interessierte, die in Kirchengemeinden eine Kleingruppe gründen und leiten wollen. Den Kurs leitet Dr. László Szabó, Dozent für Missionswissenschaft und interkulturelle Studien an der Theologischen Hochschule Friedensau. Der Kurs ist so konzipiert, dass die Kursinhalte in sieben jeweils rund zweistündigen Abendver­anstaltungen vermittelt werden können. Der Kurs wird online in englischer Sprache geführt, eine Simultan-Übersetzung ins Deutsche ist bei Bedarf möglich. Anmeldungen bis zum 20. Oktober über: adimis@thh-friedensau.de.Vom 8. November bis 20. Dezember 2022 finden jeweils dienstags die Kursabende „Kleingruppentraining“ statt. Dabei werden zunächst die grundlegenden Themen zur Gruppendynamik und Gruppenleitung erarbeitet, wobei ein besonderes Augenmerk auf den Gemeindekontext und die Wertevermittlung gerichtet wird. Kursleiter László Szabó und Theologiestudent Michael Bistrovic geben des Weiteren Einblick in die alttestament­lichen und neutestamentlichen Grundlagen von gelingender Gemeinschaft; klären auf, wie jeder Mensch seinen eigenen geistlichen Weg erkennen, beurteilen und gehen kann, wie man eine Gruppe leitet und begleitet, welche Hindernisse sich der Leiterin/dem Leiter in den Weg stellen können, wie man Gruppengespräche führt – und anderes mehr. Im Kurs selbst sind alle Teilnehmer von Anfang an Teil einer Kleingruppe, in der sie erste Schritte ausprobieren können im Verfahren „Learning by doing“. Der Kurs richtet sich an ein internationales Publikum. Anmeldungen aus Albanien, Italien, Serbien, Slowenien, Kroatien und Tschechien liegen bereits vor.Nach dem Grundkurs können zwei weitere Kurse belegt werden: der Fortgeschrittenen- und der missionarische Kurs. Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern entstehen keine Kosten; der Kurs „Kleingruppenleiter“ darf aber gern durch eine Spende finanziell unterstützt werden. Weitere Informationen siehe: https://adimis.org Die Theologische Hochschule Friedensau ist eine staatlich anerkannte Hochschule in Trägerschaft der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Hier können neun B.A.- und M.A.-Studiengänge – zum Teil berufsbegleitend und in Teilzeit – in den Fachbereichen Christliches Sozialwesen und Theologie sowie ein Kurs ‚Deutsch als Fremdsprache‘ belegt werden. https:// www.thh-friedensau.de