Veranstaltungsübersicht Theater Vorpommern (Greifswald)

GASTSPIEL

Das Leben der Kraniche

Ein musikalischer Vortrag

Freitag, 03.09.2021, 19:00 Uhr

Greifswald: Rubenowsaal (Stadthalle)



Lassen Sie sich von Anne Kettner in die beeindruckende Welt der Kraniche entführen. Zwei Mal im Jahr ziehen die Kraniche quer durch Deutschland. Im Frühjahr und Herbst sind ihre trompetenartigen Rufe auch im Himmel über Greifswald zu hören. Doch wo kommen die eleganten Zugvögel her und wo wollen sie hin?



Anne Kettner ist seit 2013 wissenschaftliche Mitarbeiterin von Kranichschutz Deutschland und erzählt in einer musikalischen Bildershow aus dem Leben der beeindruckenden Großvögel. Mit wunderschönen Aufnahmen des Tierfotografen Knut Fischer gewährt Frau Kettner Einblicke in die heimliche Jungenaufzucht, den spektakulären Zug durch Europa, die wissenschaftliche Arbeit mit den Großvögeln und vieles mehr.



Die Veranstaltung richtet sich ausdrücklich an alle, Jung und Alt, die mehr über Deutschlands größten Vogel erfahren möchten.

