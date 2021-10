Veranstaltungsübersicht Theater Vorpommern (Greifswald) 25.10. - 31.10.2021

Unser 2.Kammerkonzert am 30.10. widmet sich dem schwedischen Komponisten, Pianisten und Dirigenten Wilhelm Stenhammar, der zu den wichtigsten spätromantischen Größen seines Landes zählt. In Deutschland ist Stenhammar zu Unrecht nur wenig bekannt, sind seine Kompositionen doch von größter musikalischer Qualität. Höchste Zeit also, den Komponisten anlässlich seines 150. Geburtstages zu Gehör und ins Gedächtnis des Publikums zu bringen.Das Kammerkonzert beginnt um 18 Uhr in der Aula der Universität Greifswald.Am Reformationstag laden wir um 11 Uhr zur Matinee ins Theaterfoyer ein. Ab dieser Spielzeit stellen wir Ihnen in diesen unterhaltsamen Veranstaltungen spartenübergreifend die nächsten Premieren vor. Am 31. Oktober widmen wir uns mit der Operette "Die lustige Witwe" und dem Schauspiel "Pension Schöller" zwei sehr bekannten Werken.Die Matinee findet im Theaterfoyer statt und ist kostenlos.Einen besonderen musikalischen Höhepunkt bildet das Konzert der Gustav Peter Wöhler Band am 31.10. um 18 Uhr im Großen Haus. Der Titel "Love is the Drug" könnte für das Programm kaum passender sein, denn Liebe ist oft Thema, Inspiration und Antrieb für die Lieblingssongs, die der bekannte Schauspieler Gustav Peter Wöhler und seine Musiker für dieses Konzert ausgewählt haben. Mit sehr eigenen Arrangements von Klassikern und Entdeckungen aus Rock und Pop hat sich der einstige Hamburger "Geheimtipp" kontinuierlich eine landesweite Bekanntheit und ein begeistertes Publikum erspielt.Karten gibt es noch im Vorverkauf an der Theaterkasse und im Internet unter www.theater-vorpommern.de 2.KAMMERKONZERTLieder und Kammermusik des schwedischen KomponistenSamstag, 30.10.2021 / 18.00 Uhr / Aula der Universität GreifswaldDer Komponist, Pianist und Dirigent Wilhelm Stenhammar zählt zu den wichtigen spätromantischen Größen Schwedens. Doch seine Bekanntheit scheint an den Landesgrenzen Halt zu machen. Und das zu Unrecht, denn seine Kompositionen sind von größter musikalischer Qualität. Höchste Zeit also, diesen Komponisten anlässlich seines 150sten Geburtstages zu Gehör und ins Gedächtnis eines größeren Publikums zu bringen.GastspielSamstag, 30.10.2021 / 22.00 Uhr / Stadthalle GreifswaldGroße Halloween Party. Weitere Informationen gibt es auf Facebook unter:MATINEESonntag, 31.10.2021 / 11.00 Uhr / Theaterfoyer / Eintritt freiAb dieser Spielzeit präsentieren wir Ihnen in unseren Matineen spartenübergreifend die kommenden Premieren in unterhaltsam-informativer Atmosphäre. Am 31. Oktober stehen dabei Franz Lehárs Operette „Die lustige Witwe“ und der Komödienklassiker „Pension Schöller“ von Carl Laufs und Wilhelm Jacoby auf dem Programm.GASTSPIELLove is The DrugSonntag, 31.10.2021 / 18.00 Uhr / Großes Hausist nicht nur ein großartiger Song von Roxy Music – der Titel könnte passender kaum sein für das neue Programm der Gustav Peter Wöhler Band. Denn Liebe ist doch allzu oft das Thema, die Inspiration, der Antrieb für die Lieblings-Songs, die Gustav Peter Wöhler und seine Musiker für ihr Programm auswählen, gleich, ob es sich um frische, glückliche, vergangene oder enttäuschte Liebe handelt. Liebe steht über allem – und kommt wirklich einer Droge gleich, der man sich nicht entziehen kann.Mit sehr eigenen Arrangements von Klassikern und Entdeckungen aus Pop und Rock hat sich der einstige Hamburger Geheimtipp kontinuierlich eine landesweite Bekanntheit erspielt, das ehrliche,leidenschaftliche Musizieren des Quartetts begeistert allerorten.