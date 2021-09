Veranstaltungsübersicht Theater Vorpommern (Greifswald) 20.09. - 26.09.2021

SCHAUSPIEL Premiere!

Jeder stirbt für sich allein

nach dem Roman von Hans Fallada

Freitag, 24.09.2021, 19.30 Uhr

Greifswald: Großes Haus



Berlin 1940. Die Eheleute Anna und Otto Quangel erhalten den Feldpostbrief mit der Todesnachricht ihres Sohnes. Sie beginnen Postkarten und Flugblätter zu schreiben, die zum Widerstand gegen die Nazis aufrufen. Ihre anonymen Botschaften legen sie heimlich in belebten Geschäftshäusern ab. Sofort nimmt die Gestapo die Suche nach den Verfasser* innen auf. Die Quangels wissen um die Gefahr, doch das Nichtstun ist für sie keine Alternative mehr. In Falladas letztem großen Roman aus dem Jahre 1947 geht es um den Werteverfall in totalitären Systemen aber auch um die Würde des Menschen und das Aufstehen gegen die Barbarei.



MUSIKTHEATER Premiere!

Sprich mit mir!

Eine Opernentwicklung aus „Die menschliche Stimme“ & „The Telephone“

Samstag, 25.09.2021, 20.00 Uhr

Greifswald: Rubenowsaal (Stadthalle)



Sie führen eine Telefonbeziehung, schon immer. Damals, als er sich mit ihr verloben wollte, tat er es am Telefon. Und jetzt wird alles telefonisch beendet. Doch bevor die Verbindung endgültig gekappt wird, blickt sie zurück auf ein Leben voller Worte, Missverständnisse und unerfüllter Sehnsüchte. Das technische Wunderwerk Telefon, das Giancarlo Menotti 1946 dazu veranlasste, die absurd-komischen Seiten menschlicher Kommunikation in Musik zu setzen, entpuppt sich in Poulencs zwölf Jahre später entstandener Oper schon als Sprachrohr der Einsamkeit. Das Theater Vorpommern verschränkt diese beiden Stücke zu einem einzigen musikalischen Gesamtkunstwerk, das einen tiefen Blick in die menschliche Seele eröffnet.



BALLETT Wiederaufnahme

Othello

Ballett von Ralf Dörnen frei nach William Shakespeare

Sonntag, 26.09.2021, 16.00 Uhr

Greifswald: Großes Haus



Fähnrich Jago sinnt auf Rache, weil nicht er, sondern Cassio von Othello zum Hauptmann ernannt wurde. Jago, dem Othellos Kriegstrauma bekannt ist, inszeniert eine Eifersuchtstragödie: Er erfindet eine Liebschaft zwischen Cassio und Desdemona, Othellos Ehefrau. Die Eifersucht macht Othello rasend. Er fordert Beweise. Ein Taschentuch Desdemonas, das er in den Händen Cassios findet, bestätigt den Verdacht und Othello ermordet seine Frau. Als die Wahrheit ans Licht kommt, erdolcht sich Othello. Die Shakespeare-Tragödie handelt vom Machtkampf zwischen Männern – und ihrer Angreifbarkeit, wenn sie scheinbare Schwächen offenbaren.



Das Spiel um Misstrauen und Eifersucht, Intrigen, Neid und menschliche Abgründe getanzt zur atmosphärisch dichten, rhythmisch elektronischen Musik von Michio Woirgardt.

