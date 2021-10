Theater Vorpommern sucht Übertitelinspizient*innen

Das Theater Vorpommern sucht ab sofort theaterbegeisterte Mitarbeiter*innen. Sie sollen mindestens 18 Jahre alt sein und während der Endproben und Vorstellungen ausgewählter Musiktheaterproduktionen die Übertitel-Anlage anhand des Klavierauszugs zuverlässig bedienen. Die Proben und Vorstellungen finden in den Theatern Greifswald und Stralsund statt. Die Arbeit wird vergütet.Vorausgesetzt werden sichere Notenkenntnisse und Interesse am Musiktheater. Pünktlichkeit und Verlässlichkeit sind ebenso wichtig wie zeitliche Flexibilität, da es sich hauptsächlich um Abenddienste handelt. Weiterhin sind gutes Konzentrations- und schnelles Reaktionsvermögen gefragt.Interessierte mit einem vollständigen Corona-Impfschutz wenden sich bitte an die Musikdramaturgin Stephanie Langenberg: s.langenberg@theater-vorpommern.de