Das Theater Vorpommern lädt ein zum Themenabend

Donnerstag, 18.11.2021 / ab 18.00 Uhr

Greifswald / Rubenowsaal / Foyer (Stadthalle)

mit Einführung und Nachgespräch





Der zeitgenössische Autor Jens Raschke macht in seinem Theaterstück „Petty Einweg“ auf poetische und unterhaltsame, aber dennoch sehr eindringliche Art und Weise auf ein Problem aufmerksam, das uns alle betrifft: Wir leben in einem System, das ohne Plastik nicht funktionieren kann und das wegen Plastik schon bald nicht mehr funktioniert.



Plastik oder Mensch? Das ist hier die Frage!



Wir haben es uns bei diesem Themenabend zur Aufgabe gemacht, sich diesem tragischen Konflikt zu stellen und bestenfalls sogar Handlungsoptionen zu eröffnen. Die beiden Wissenschaftlerinnen Carina Darmstadt und Rosalie Fichtner eröffnen um 18 Uhr mit einem Impulsvortrag den Abend und führen aus fachlicher Sicht in das Thema ein.

Im Foyer besteht die Möglichkeit, sich über verschiedene Initiativen zum Klimaerhalt zu informieren.

Anschließend zeigen wir im Rubenowsaal eine Vorstellung von Petty Einweg und ihrem turbulenten Lebensweg vom Ladenregal bis zur allmählichen Zersetzung im Ozean.

Nach der Vorstellung tauschen sich die beiden Wissenschaftlerinnen, ein*e Vertreter*in des Umweltamtes, politische Akteur*innen und die Künstler*innen in einem Podiumsgespräch unter der Moderation von Annette Kuß gemeinsam mit Ihnen aus.



Die Kurzbiographien der Wissenschaftlerinnen:



Carina Darmstadt, Bachelor of Science Geographie an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz, Auslandssemester mit dem Fokus auf Nachhaltigkeitswissenschaften an der University of Glasgow, seit letztem Jahr Master of Science in Nachhaltigkeitsgeographie in Greifswald. 2-jährige Bildungsprojektreihe zur Plastikproblematik.

Besonders interessiert an der Beziehung zwischen Mensch und Umwelt und dem individuellen Umweltbewusstsein.



Rosalie Fichtner, Bachelorstudium der Geographie in Greifswald abgeschlossen und seitdem Studentin der Nachhaltigkeitsgeographie und wissenschaftliche Hilfskraft am Lehrstuhl. Erfahrung bei der Ausrichtung von Workshops zum Thema Nachhaltigkeit und BNE (Bildung f. Nachhaltige Entwicklung).

Besonders interessiert an der Nachhaltigkeitsethik und kollektiver Selbstwirksamkeit.

