Die Corona-Pandemie beherrscht den Alltag und sorgt seit Monaten im Kulturbetrieb für große Einschränkungen.Das Theater Vorpommern geht einen neuen Weg: gemeinsam mit dem BORGTHEATER – cyborg performing theater bringen wir das Game-Theater „Customerzombification 1 / Mein fremder Wille“ direkt auf die Bildschirme des Publikums und bieten von Vorpommern aus bundesweit einen neuen Ansatz, Theater zu erleben.Mit der weiterentwickelten Game-Engine TOTO gelang ein Quantensprung auf dem noch jungen Experimentierfeld des Game-Theaters. Mittels der gleichnamigen App, die Grundlage des Spiels ist, kann das Publikum aktiv ins Handlungsgeschehen eingreifen und begibt sich in das Jahr 2030. Die Zukunftswelt ist von extremer Datenspeicherung geprägt. Gemeinsam helfen die Zuschauer*innen der Influencerin Alice, ihre Daten und die ihrer Mitstreiter aus der zentralen Datenbank zu löschen. Ihr Handeln bleibt nicht lange unbemerkt. Eine künstliche Intelligenz liest die Spuren der Gruppe aus und stellt sie mit verschiedenen Hindernissen auf die Probe. Am Ende geht es um alles oder nichts: gelingt die Befreiung aus der Datenabhängigkeit oder bleibt die Gruppe im System gefangen?Ab 19. Januar können interessierte Gäste an elf Vorstellungsterminen teilnehmen. Neben einem personalisierten Online-Ticket benötigt man ein Smartphone mit der kostenfreien TOTO-App ( www.toto.io oder über den App-Store / Play-Store) und ein weiteres streamingfähiges Endgerät (z.B. PC, Tablet oder Smart-TV).Weitere Infos und Karten gibt es auf www.theater-vorpommern.de