Weihnachtskonzert aus der Philharmonie Essen zuhause erleben

Für eine weihnachtliche Bescherung sorgen dieam dritten Adventswochenende: Amist eine kammermusikalische Formation des Orchesters unter der Leitung von Generalmusikdirektorin der Philharmonie Essen mit einem vielseitigen Programm zu erleben, das von barocken Klängen bis Jazz reicht. Für das Konzert im Alfried Krupp Saal gibt es nur noch wenige Restkarten. Gute Nachrichten für alle, die kein Ticket für den Sonntagabend haben:Anschließend steht die Aufzeichnung noch bis zum 10. Januar 2022 zur Verfügung. Außer beliebten Klassikern wie Corellis „Weihnachtskonzert“ oder Auszügen aus Bachs „Weihnachtsoratorium“ präsentieren die Philharmoniker zusammen mit dem beliebten Aalto-Jazz-Trio bekannte Standards wie „We wish you a merry Christmas“ oder „Have yourself a merry little Christmas“. Mit von der Partie sind darüber hinaus die Aalto-Sängerinsowie, Orgelkustos der Philharmonie Essen. Die Moderation übernimmt die Schauspielerin, bekannt unter anderem aus der TV-Serie „Mord mit Aussicht“ oder zuletzt aus dem erfolgreichen Kinofilm „Der Vorname“.Einlassbedingungen: Der Besuch des Konzerts ist unter 2G-Bedingungen möglich. Dies betrifft alle Zuschauer*innen ab 16 Jahren, d. h. jede*r Besucher*in ab 16 Jahren muss entweder geimpft oder genesen sein und sich entsprechend beim Veranstaltungsbesuch ausweisen können.