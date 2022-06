Royal Concertgebouw Orchestra: Auftakt zur Residenz-Reihe

Orchester aus Amsterdam ist am 10. September in der Philharmonie Essen zu Gast

Porträtkünstler Víkingur Ólafsson übernimmt Solopart am Flügel

Eines der weltbesten Orchester ist in der kommenden Spielzeit 2022/2023 „Artist in Residence“ der Philharmonie Essen: Dasaus Amsterdam gestaltet insgesamt sechs Konzerte in unterschiedlichen Besetzungen. Zum Auftakt spielt der königliche Klangkörper amim Alfried Krupp Saal unter der Leitung des französischen Shootingstars. Mit John Adams’ „Short Ride in a fast Machine“ startet das RCO überaus rasant in seine Essener Residency. Feurig ist auch das weitere Programm, bei dem folkloristische Tänze von Bartók, Brahms und Lutosławski auf die jazzigen Rhythmen in den sinfonischen Tänzen aus der „West Side Story“ sowie im Klavierkonzert von Ravel treffen. Den Solopart übernimmt hier der isländische Star-Pianist: Für ihn ist es gleichzeitig der Auftakt zu einer eigenen, die ihm die Philharmonie Essen in dieser Saison widmet. Als weiteren Solisten kann das Orchester an diesem Abend den schwedischen Klarinettistenbegrüßen, der das Publikum mit zwei virtuosen Klezmer-Tänzen aus der Feder seines Bruders Göran Fröst von den Sitzen reißen wird.Gegründet wurde das Royal Concertgebouw Orchestra (RCO) 1888 und damit 46 Jahre nach den Wiener und nur sechs Jahre nach den Berliner Philharmonikern. Seinen Namen erhielt es nach dem Konzertgebäude, in dem es spielt. „Königlich“ darf es sich seit 1988 nennen – der Titel wurde dem Klangkörper zum 100. Geburtstag durch Königin Beatrix verliehen. Tradition und Kontinuität spielten beim RCO immer eine große Rolle. Das spiegelt sich nicht nur in seinem Repertoire, sondern auch darin wider, dass es bis heute insgesamt nur sieben Chefdirigenten gab. Als besonders prägend erwiesen sich die langjährigen „Chefs“ Willem Mengelberg, Bernard Haitink, Riccardo Chailly und Mariss Jansons.Richard Strauss leitete das Amsterdamer Orchester in den Anfangsjahren häufig und widmete ihm zum zehnjährigen Jubiläum seine große Tondichtung „Ein Heldenleben“. Ein weiterer häufiger Gastdirigent war damals der Komponist Gustav Mahler, der mehrere seiner Sinfonien persönlich in Amsterdam zu Gehör brachte. Später stand auch Igor Strawinsky häufig am Dirigentenpult. Die Zusammenarbeit mit führenden dirigierenden Komponisten wurde bis heute unter anderen mit John Adams, Tan Dun und Thomas Adès fortgesetzt.Karten (€ 30,00-95,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo-Fr 10:00-16:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter T 02 01 81 22-200 (Mo und Sa 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-18:00 Uhr) sowie online unter www.theater-essen.de Víkingur Ólafsson, Klavier | Martin Fröst, KlarinetteRoyal Concertgebouw Orchestra | Alain Altinoglu, DirigentWerke von John Adams, Maurice Ravel, Béla Bartók, Witold Lutosławski, Johannes Brahms, Göran Fröst und Leonard BernsteinSamstag, 10. September 2022, 19:00 UhrBrass of the Royal Concertgebouw OrchestraWerke von Jean-Philippe Rameau, Alexander Borodin, Maurice Ravel, Giuseppe Verdi, Mogens Andresen und Béla BartókSamstag, 1. Oktober 2022, 20:00 UhrIm Anschluss: „Zugabe im Club“In dem neuen Format erwartet der Musikjournalist Daniel Finkernagel die Künstler*innen im Restaurant „Philharmonie Club“ zum unterhaltsamen Gespräch und zur musikalischen Zugabe. Alle Konzertbesucher*innen sind dazu herzlich eingeladen.Stephen Hough, Klavier | Royal Concertgebouw Orchestra | Sir John Eliot Gardiner, DirigentWerke von Johannes BrahmsFreitag, 27. Januar 2023, 19:00 UhrWerke von Carl Nielsen, Hanns Eisler und Johannes BrahmsSamstag, 28. Januar 2023, 20:00 UhrIm Anschluss: „Zugabe im Club“In dem neuen Format erwartet der Musikjournalist Daniel Finkernagel die Künstler*innen im Restaurant „Philharmonie Club“ zum unterhaltsamen Gespräch und zur musikalischen Zugabe. Alle Konzertbesucher*innen sind dazu herzlich eingeladen.Duda Paiva Company, Tanz und PuppenNederlands KamerkoorRoyal Concertgebouw Orchestra | Matthias Pintscher, DirigentWerke von Nina Šenk, Matthias Pintscher und Béla BartókSamstag, 15. April 2023, 19:00 UhrSylvia Huang, Violine | Mirelys Morgan Verdecia, ViolineSaeko Oguma, Viola | Honorine Schaeffer, VioloncelloDaniel Finkernagel, ModerationWerke von Claude Debussy, Anton Webern und Edvard GrieSonntag, 16. April 2023, 11:00 UhrIm Anschluss an das Konzert findet ein Künstler*innengespräch statt.Víkingur Ólafsson, KlavierMartin Fröst, KlarinetteRoyal Concertgebouw OrchestraAlain Altinoglu, DirigentWerke von John Adams, Maurice Ravel, Béla Bartók, Witold Lutosławski, Johannes Brahms, Göran Fröst und Leonard BernsteinSamstag, 10. September 2022, 19:00 UhrVíkingur Ólafsson, KlavierTschechische PhilharmonieSemyon Bychkov, DirigentWerke von Robert Schumann und Dmitri SchostakowitschMittwoch, 26. Oktober 2022, 20:00 UhrMatthias Goerne, BaritonVíkingur Ólafsson, KlavierLieder von Franz Schubert, Robert Schumann und Johannes BrahmsMontag, 5. Dezember 2022, 20:00 UhrVíkingur Ólafsson, KlavierBergen Philharmonic OrchestraEdward Gardner, DirigentWerke von Maurice Ravel, Mark Simpson und Sergej RachmaninowSonntag, 19. Februar 2023, 17:00 UhrWerke von Philip Glass u. a.Dienstag, 25. April 2023, 20:00 UhrWelterbe Zollverein, Kokerei, Mischanlage10. Sinfoniekonzert der Essener PhilharmonikerVíkingur Ólafsson, KlavierEssener PhilharmonikerTomáš Netopil, DirigentWerke von Wolfgang Rihm, Wolfgang Amadeus Mozart und Antonín DvořákDonnerstag/Freitag, 27./28. April 2023, 20:00 Uhr