Philharmonie Essen bietet in Essen Konzerte vor Ort

Für die Philharmonie Essen ist das Wirken in die Stadt hinein ein zunehmend wichtiges Anliegen. Vor diesem Hintergrund stehen unter dem Titel „Philharmonie vor Ort“ vom 28. Mai bis 02. Juni 2025 zum vierten MalKammerkonzerte in unterschiedlichen Einrichtungen im Essener Stadtgebiet auf dem Programm – von einem Kinderheim bis zum Übergangswohnheim für Geflüchtete. Mit dem Angebot sollen Menschen erreicht werden, die selten die Gelegenheit haben, ein Live-Konzert zu erleben. Als Partnerin für die insgesamt elf Termine konnte die Philharmonie erneut die internationale Initiative „Musethica“ gewinnen, die außergewöhnlich begabten Nachwuchsmusiker*innen die Möglichkeit bietet, ihren eigenen Klang zu verfeinern und damit ihr Publikum zu inspirieren. Unter der künstlerischen Leitung des Geigers Roi Shiloah präsentieren Meriel Bizri (Violine), Ruby Shirres (Viola), Wiktoria Błaszczak (Viola) und Eva Mazia (Violoncello) Streichquintette von Felix Mendelssohn Bartholdy und Wolfgang Amadeus Mozart. Mit diesen ist das Ensemble etwa in einem Krankenhaus, einem Wohnheim für Menschen mit geistiger Behinderung, in der Justizvollzugsanstalt Essen und in einer Förderschule zu Gast. Zu den Auftritten in der Marktkirche (31. Mai, 18:00 Uhr) und im Rahmen der Spielzeitpräsentation der Philharmonie Essen (2. Juni, 19:00 Uhr) sind Interessierte bei freiem Eintritt herzlich willkommen.



Die Konzerttermine:



Mittwoch, 28.05.2025

10:30 Uhr: Evangelische Kliniken Essen-Mitte (Kapelle)

11:30 Uhr: Evangelische Kliniken Essen-Mitte (einzelne Zimmer), Henricistr. 92, 45136 Essen



Donnerstag, 29.05.2025

13:00 Uhr: Haus Haarzopf (Wohnheim für Menschen mit geistiger Behinderung)

15:00 Uhr: Kinderheim St. Josefshaus



Freitag, 30.05.2025

15:30 Uhr: Übergangswohnheim für Flüchtlinge in der Papestraße

17:50 Uhr: Justizvollzugsanstalt Essen



Samstag, 31.05.2025

18:00 Uhr: Marktkirche, Markt 2, 45127 Essen*



Sonntag, 01.06.2025

11:00 Uhr: Haus Esmarchstraße (Wohnheim für Menschen mit psychischer Erkrankung)



Montag, 02.06.2025

10:30 Uhr: LVR-Helen-Keller-Schule

12:30 Uhr: Volkshochschule Essen

19:00 Uhr: Musikalische Umrahmung der Spielzeitpräsentation der Philharmonie Essen*



* Zu diesen Konzerten sind Interessierte herzlich willkommen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Eintritt frei.

(lifePR) (