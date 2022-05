Neun Jahre lang prägteals Dreifachintendant die Philharmonie Essen, das Aalto-Musiktheater und die Essener Philharmoniker. In dieser Zeit sorgte der ehemalige Casting-Direktor und ausgewiesene Stimmkenner für zahlreiche gerade auch vokale Sternstunden am Stadtgarten. Mit einer großen Operngala unter dem Titelmöchte sich Hein Mulders nun von seinem Publikum verabschieden: Amim Aalto-Theater präsentieren die Solist*innen des Ensembles, der Opernchor und die Essener Philharmoniker Höhepunkte der Opern- und Operettengeschichte. Und was für die vergangenen neun Spielpläne galt, setzt sich an diesem Abend fort: Neben den beliebtesten Melodien – darunter natürlich die titelgebende Arie aus Puccinis „Tosca“ – werden auch lohnenswerte oder gar kuriose Entdeckungen erklingen, dabei soll natürlich an so manche herausragende Aufführung der vergangenen Jahre erinnert werden. Die musikalische Leitung haben Generalmusikdirektor Tomáš Netopil und Wolfram-Maria Märtig. Für das Publikum hält das Aalto-Theater außerdem noch eine schöne Überraschung bereit!(€ 16,00-77,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo-Fr 10:00-16:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter T 02 01 81 22-200 (Mo und Sa 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-18:00 Uhr) sowie online unter www.theater-essen.de