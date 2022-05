Mit einem prominent besetzten Kammerkonzert verabschiedet sich der Geigerin seiner Porträtreihe an der Philharmonie Essen. Amist der junge österreichische Musiker gemeinsam mit dem Cellistenund der Pianistinzu erleben. Das Programm führt zurück in die 1880er Jahre und zugleich an Lieblingsorte der beteiligten Komponisten:schrieb sein konzentriertes, bohrend intensives letztes Klaviertrio Nr. 3 c-Moll, op. 101 im Jahr 1886 in der Sommerfrische am Thunersee,sein monumentales einziges Werk (Trio a-Moll, op. 50) für diese Besetzung 1881/1882 in einer Hotel-Suite im winterlichen Rom. Der erst 18-jährigeaber hielt sich im September 1880 bei der Komposition seines schwärmerischen Trios G-Dur als musikalischer Reisebegleiter von Nadeshda von Meck, der bekannten Gönnerin Tschaikowskis, in einer Villa bei Florenz auf. Nach Auftritten als Konzertsolist sowie als Dirigent ist Emmanuel Tjeknavorian nun also noch einmal als versierter wie leidenschaftlicher Kammermusiker zu erleben.Karten (€ 33,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo-Fr 10:00-16:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter T 02 01 81 22-200 (Mo und Sa 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-18:00 Uhr) sowie online unter www.theater-essen.de