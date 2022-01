Zum Beginn des neuen Jahres können dieeinen der weltweit führenden Violinisten als Gastsolisten begrüßen:wird imder Saison am(19:30 Uhr Konzerteinführung) in der Philharmonie Essen das Violinkonzert d-Moll voninterpretieren. Der gebürtige Duisburger ist trotz seiner internationalen Konzerttätigkeit immer wieder in seiner Heimatregion präsent. So spielte er im Laufe seiner Karriere mehr als 30 Mal mit den Essener Philharmonikern. „Das erste Mal 1981“, weiß Zimmermann. „Es war für mich immer ein besonderer Moment, mit diesem Orchester zu musizieren.“ Zimmermann erhielt zahlreiche Musikpreise und Ehrungen, darunter das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse der Bundesrepublik Deutschland. Weitere Programmpunkte im 5. Sinfoniekonzert sind die 4. Sinfonie von, die den Beinamen „Tragische“ trägt, sowie die Suite aus der Oper „Dogville“ von. Das Publikum erhält damit einen exklusiven Vorgeschmack auf die in der Spielzeit 2022/2023 anstehende Uraufführung der vollständigen Oper am Aalto-Theater. Die musikalische Leitung hat Generalmusikdirektor