Emmanuel Tjeknavorian dirigiert Mozarts "Jupiter"-Sinfonie

In dieser Spielzeit widmet die Philharmonie Essenein eigenes Künstlerporträt. Nach seinem gefeierten Auftritt als Geigensolist mit den Essener Philharmonikern ist er nun im zweiten Konzert der Reihe amals Dirigent am Pult deszu erleben. Auf dem Programm stehen die „Jupiter“-Sinfonie vonund die „Oxford“-Sinfonie Nr. 92 G-Dur, Hob. I:92 von. Dazwischen steht das für den Solisten des Abends,, komponierte Kontrabasskonzert des klassisch ausgebildeten Jazzers Georg Breinschmid, das mit Augenzwinkern und Witz das Wiener Neujahrskonzert parodiert.Als „Rising Star“ der European Concert Hall Organisation, „Great Talent“ des Wiener Konzerthauses sowie Stipendiat der Orpheum Stiftung spielte Emmanuel Tjeknavorian bereits in den renommiertesten Konzertstätten Europas. Als Dirigent debütierte der Österreicher im Wiener Konzerthaus mit dem Wiener Kammerorchester, beim Tonkünstler-Orchester, bei der Camerata Salzburg, bei den Münchner Symphonikern und beim Sinfonieorchester Basel. Im Mai 2021 erschien Tjeknavorians erste CD als Dirigent, für die er mit dem Tonkünstler-Orchester auf dem hauseigenen Label Rimski-Korsakows „Scheherazade“ einspielte.Einlassbedingungen: Der Besuch des Konzerts ist unter 2G-Bedingungen möglich. Dies betrifft alle Zuschauer*innen ab 16 Jahren, d. h. jede*r Besucher*in ab 16 Jahren muss entweder geimpft oder genesen sein und sich entsprechend beim Veranstaltungsbesuch ausweisen können.