Der Wiener Walzerkönig Johann Strauß (Sohn) würde in diesem Jahr seinen 200. Geburtstag feiern. Das Aalto Musiktheater greift dieses besondere Jubiläum auf und zeigt ab dem 29. März 2025 „Der Karneval in Rom“. Die zweite Operette des Komponisten kommt in Kooperation mit dem offiziellen Jubiläumsprogramm „Johann Strauss 2025 Wien“ auf die Essener Bühne. In einer semikonzertanten Aufführung haucht der österreichische Regisseur, Puppenspieler und Kunstpfeifer Nikolaus Habjan diesem fast vergessenen Werk neues Leben ein und erzählt Strauß’ selbsternannte „Polkaoper“ mit seinem faszinierenden Puppenspiel erfrischend neu.Im Mittelpunkt der Handlung steht die junge Marie, die in der Idylle eines Schweizer Bergdorfs mit ihrem Schicksal hadert. Der Grund: der Maler Arthur Bryk, der vor einiger Zeit zu Gast in dem beschaulichen Alpendorf war und Marie seine Liebe schwor, nur um sich kurz darauf wieder auf und davon zu machen und seitdem nichts mehr von sich hören zu lassen. Inzwischen hat es Arthur nach Rom verschlagen, wo er das Leben genießt und schon wieder den nächsten Liebesabenteuern hinterherjagt. Als Marie vom Verbleib ihres Verflossenen erfährt, fasst sie kurzerhand einen Entschluss: Als Mann verkleidet reist sie Arthur hinterher und heuert unerkannt bei dem Maler als Lehrling an. In der römischen Hauptstadt tobt unterdessen der Karneval, und so beginnt umgeben von Maskerade und Mummenschanz ein turbulentes Versteckspiel voller Liebe, Eifersucht und Verführung.Ein Jahr vor der Uraufführung seiner „Fledermaus“ präsentierte Strauß ein Werk voller feinsinniger Musik, kunstvollen Ensembleszenen, virtuosen Arien und Liedern, die eine Nähe zur Spieloper erkennen lassen und die Gefühlswelt des Publikums ansprechen. Romantische Italiensehnsucht trifft in diesem Werk voller Kontraste auf buntes Karnevalstreiben, alpenländisches Kolorit auf den oberflächlichen Glanz und Glamour Roms.Mykhailo Kushlyk |Natalia Labourdette |Aljoscha LennertRobin Grunwald |Tobias Greenhalgh |Lisa WittigJanina Dettenborn |Ju Hyeok Lee |Albrecht KludszuweitKS. Marie-Helen JoëlOpernchor des Aalto-Theaters | Essener PhilharmonikerSamstag, 29. März 2025, 18:00 Uhr, Aalto-Theater04., 12., 20. April 2025(Premiere: € 11,00-57,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de